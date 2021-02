Rachel Bradshaw ne voulait pas nécessairement devenir une star de la télé-réalité.

En fait, en tant que fille de Terry Bradshaw révélé sur l’épisode du 8 février de Soyez réaliste avec Caroline Hobby, elle était « absolument horrifiée » lorsque les docu-séries d’E! Le groupe Bradshaw– qui suit le légendaire quart-arrière, icône de la télévision, acteur et éleveur de quarts de championnat et sa famille alors qu’ils jonglent avec la gloire et la vie à la ferme – a commencé à prendre forme.

À l’époque, Rachel essayait de s’adapter à « une vie normale » suite à la mort tragique de son mari, le kicker des Tennessee Titans. Rob Bironas, et avait déménagé à la maison au Texas de Nashville, résolu à abandonner la carrière de chanteuse qu’elle poursuivait depuis des années.

« Ensuite, mon père reçoit un appel, et il dit: ‘Hé les filles, Tammy, tu veux toutes faire Querelle de famille? », se souvient le joueur de 33 ans sur le podcast.« Mon problème immédiat est: «Je ne veux pas être à la télévision. Je ne veux rien faire dans le monde du divertissement. Vissez-le. Je n’y retournerai pas. ‘ »

Cependant, Terry a dit quelque chose du genre: « Rachel, c’est Querelle de famille de célébrités. Ce n’est pas comme si je vous demandais de jouer dans un film », et elle en est venue à l’idée.