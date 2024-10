Rachel Bloom fait équipe avec son mari Dan Gregor pour la nouvelle sitcom ABC

Fraîchement sortie de son spécial Netflix Mort, laisse-moi faire mon spécialRachel Bloom a fixé son prochain projet, et elle le garde dans la famille. C’est-à-dire que sa famille professionnelle, avec Redémarrer le patron Steve Levitan a signé en tant que producteur exécutif – et sa vraie famille, à savoir son mari Dan Gregor. Le couple marié co-écrit une nouvelle sitcom intitulée Voulez-vous des enfants? chez ABC.

Par Date limite, Voulez-vous des enfants ? suit « un mari et une femme qui, dans un univers, ont un bébé et l’autre pas, et les nombreuses façons dont cette énorme décision modifie leur vie ». Bloom jouera également dans la série, qui serait une comédie à caméra unique. Grégor plaisanté sur Twitter/X« Écrire une émission avec ma femme sur notre enfant. Si des thérapeutes recherchent un travail futur… » Pendant ce temps, Bloom a publié sur son histoire Instagram que le couple « monétise enfin notre mariage ».

Bien sûr, le duo a déjà travaillé ensemble. Gregor, qui était scénariste-producteur sur Comment j’ai rencontré votre mère et co-écrit Chip ‘N Dale : Sauvetage des Rangersa également été producteur et réalisateur de la série musicale CW de Bloom, acclamée par la critique, Ex-petite amie folle. Ce n’est pas non plus la première fois qu’ils font de la comédie le fait de devenir parents. La naissance de leur fille au plus fort de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 est un moment clé de Mort, laisse-moi faire mon spécialet constitue un autre exemple de la façon dont Bloom est capable d’équilibrer de manière experte des contenus à la fois déchirants et hilarants.

Depuis qu’elle a remporté son Golden Globe pour CXGFBloom est apparu dans la série Max Julie et la série éphémère de Levitan Redémarrer. Elle est également apparue dans le Frayer renaissance en tant que Phoebe Glazer, la fille de l’agent de Frasier, Bebe (Harriet Sansom Harris). Pendant ce temps, Gregor est co-auteur du prochain Pistolet nu film de redémarrage avec Liam Neeson.