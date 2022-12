Rachel Bilson, Hayden Christensen avec leur fille Briar au Canada : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : APEX/MEGA

À la maison pour les vacances. Rachel Bilson retrouve son ex Hayden Christensen prendre leur fille, Églantine, 8 ans, de retour au Canada, le pays d’origine de Hayden, pour Noël ! En photos vous pouvez VOIR ICI via le courrier quotidienle Prendre deux actrice, 41 ans, et Guerres des étoiles alun, également âgé de 41 ans, a été vu à l’aéroport international Pearson de Toronto avec leur fille qui avait l’air emmitouflée et prête pour un voyage “sur la rivière et à travers les bois” pour les vacances à venir. Rachel portait un bonnet orange, une veste marron et des bottes doublées de sherpa marron alors qu’elle tirait ses bagages.

Sa fille Briar s’est blottie sous un manteau marron matelassé pleine longueur, a assorti sa célèbre maman avec des bottes marron confortables alors qu’elle marchait à ses côtés. Hayden est apparu prêt pour le voyage de retour de la tête aux pieds en noir avec un trench-coat et une casquette de baseball noire. La famille a été accueillie avec enthousiasme par la maman ravie de Hayden, Ali Nelsonqui a été vue en train de jeter ses bras autour de Rachel à leur arrivée le 21 décembre.

Le CO. la beauté et son ex star d’action se sont rencontrés à l’origine sur le tournage de Sauteur en 2008 et ont été fiancés en 2009. Par GENS, ils ont annulé les fiançailles en 2010, pour se réconcilier quelques mois plus tard. En octobre 2014, ils ont accueilli la petite Briar Rose. En 2017, leur relation s’était éteinte pour de bon au milieu des rumeurs selon lesquelles Hayden aurait flirté avec Emma Robertset ils se sont séparés.

Mais le voyage ensemble prouve que le duo, malgré leur séparation, va au-delà de la coparentalité de Briar. “La communication est essentielle et être sur la même longueur d’onde, donc tout tourne autour de l’enfant”, a-t-elle déclaré. GENS dans une interview de juillet 2021. “Tant que vous mettez l’enfant en premier, tout ira bien.”

Et avoir des maisons séparées, il s’avère, était un avantage au plus fort de la pandémie de COVID-19. “Ça se passe plutôt bien”, a déclaré Rachel Nous hebdomadaire en décembre 2020 de travailler avec Hayden pour élever leur fille. « C’est aussi bien parce que tu es coincé dans la maison. Donc, pour elle, avoir une autre maison où aller, je pense que cela a été utile. Donc, dans l’ensemble, ça s’est bien passé. »

