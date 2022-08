Rachel Bilson et Chace Crawford parlent des rumeurs de rencontres passées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rachel Bilson s’est assise avec Chace Crawford lors d’un épisode de son podcast “Broad Ideas” où elle a raconté une époque où des rumeurs circulaient selon lesquelles les deux sortaient ensemble.

Les deux acteurs ont tous deux dominé le monde de la télévision du début des années 2000 avec Bilson jouant Summer Roberts sur “The OC” et Crawford jouant Nate Archibald sur “Gossip Girl”.

Le “OC” a été diffusé de 2003 à 2007, juste avant “Gossip Girl”, qui a été diffusé de 2007 à 2012. Lorsque vous jouez des personnages dans deux des plus grands drames pour adolescents de l’époque (qui sont toujours regardés et revus maintenant ,) Les acteurs sont tenus de se croiser.

Dans l’épisode du 29 août du podcast de Bilson, elle avait Crawford en tant qu’invité, où ils ont parlé de leur temps passé dans la journée et des rumeurs qui ont commencé à circuler après qu’ils ont été repérés ensemble.

“Quelqu’un nous a vus parler et la presse a dit : ‘Oh, est-ce que Rachel et Chace se sont rencontrés ?’ Bilson rappelé à Crawford. “Mon publiciste est venue me voir et parce qu’à l’époque j’étais en pause dans ma relation sérieuse, je lui ai dit qu’elle devait tuer l’histoire.”

L’histoire qui a été racontée n’était pas exactement ce que l’actrice pensait que ce serait, étant donné qu’elle était de bonnes amies avec la star de “Gossip Girl”.

“Ils l’ont imprimé, mais il y avait une citation de mon publiciste disant que c’était complètement fabriqué et je me suis dit : ‘Attends, c’est tellement méchant. Je ne voudrais jamais faire ça à Chace !” dit Bilson.

Apparemment, l’histoire n’a pas du tout affecté Crawford car pendant le podcast, il a noté qu’il n’avait aucune idée qu’il y avait même des rumeurs circulant sur la fausse relation des deux en premier lieu.

“Vous êtes si gentil. Je n’avais même pas réalisé que tout cela s’était passé”, a déclaré Crawford. “J’aurais été ravi s’ils pensaient que nous sortions ensemble !”

Même si les deux ne sont jamais devenus un objet, Bilson a avoué qu’elle avait le béguin pour l’acteur à un moment donné. Elle s’est notamment souvenue d’une soirée avec des amis dans la salle Boom Boom de New York.

“Nous luttions silencieusement pour attirer l’attention de Chace. Nous étions à coup sûr en compétition pour vous”, a-t-elle déclaré.

Crawford se souvenait également de la nuit… plus précisément de la nourriture.

“Nous étions au dernier étage où ils avaient les super cheeseburgers”, a-t-il ajouté. “C’était une super soirée, et nous nous sommes tous bien amusés. New York était tellement amusant à l’époque.”

Toutes rumeurs mises à part, Bilson a officialisé sa romance avec l’acteur Bill Hader en janvier 2020 lorsqu’ils ont honoré ensemble le tapis rouge des Golden Globes, mais des informations sur leur rupture ont fait surface en juillet. Avant cela, elle avait eu une relation de dix ans avec la co-vedette de “Jumper” Hayden Christensen, qui s’est terminée en 2017.