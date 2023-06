Rachat total du Credit Suisse destiné à aider la tourmente mondiale: UBS

BERLIN –

UBS a déclaré lundi qu’elle avait achevé son rachat de son rival assiégé Credit Suisse, près de trois mois après que le gouvernement suisse a conclu à la hâte un accord de sauvetage pour combiner les deux plus grandes banques du pays dans le but de préserver la réputation de la Suisse en tant que centre financier mondial et d’étouffer le marché. la tourmente.

Selon un communiqué de la banque, « UBS a finalisé aujourd’hui l’acquisition de Credit Suisse, franchissant une étape importante ».

UBS avait déclaré la semaine dernière qu’elle prévoyait de finaliser l’acquisition d’une valeur de 3 milliards de francs suisses (3,3 milliards de dollars) dès lundi – qui sera le dernier jour de cotation des actions du Credit Suisse à la bourse suisse. Le Credit Suisse ne sera également plus coté à la Bourse de New York.

C’est un moment charnière pour les deux rivaux basés à Zurich, dont la combinaison a suscité des inquiétudes quant à des milliers de pertes d’emplois attendues, attiré des reproches et des poursuites sur les termes de l’accord, et suscité des craintes quant à l’impact de la création d’une mégabanque suisse qui serait trop grand pour échouer.

« C’est un moment très important, pas seulement pour UBS, (mais) pour la Suisse en tant que place financière et pour la Suisse en tant que pays », a déclaré vendredi le PDG d’UBS, Sergio Ermotti. « Nous nous sentons donc responsables, mais nous sommes pleinement motivés. »

Ermotti, qui est retourné chez UBS pour faire passer l’accord, a reconnu que « les mois à venir seront certainement cahoteux », mais a déclaré que la banque était « très concentrée sur le fait de bien faire les choses ».

Le gouvernement suisse a orchestré le sauvetage du Credit Suisse pendant un week-end en mars après que les actions du prêteur ont plongé et que les clients ont rapidement retiré leur argent, craignant que son effondrement ne perturbe davantage les marchés financiers mondiaux à la suite de la faillite de deux banques américaines.

« Je suis ravi que nous ayons conclu avec succès cette transaction cruciale en moins de trois mois, réunissant pour la première fois deux banques d’importance systémique mondiale », a déclaré le président d’UBS, Colm Kelleher, dans un communiqué publié lundi. « Nous sommes désormais une entreprise mondiale suisse et, ensemble, nous sommes plus forts. »

Ermotti a déclaré que « nous présenterons à nos clients une offre mondiale améliorée, une portée géographique plus large et un accès à une expertise encore plus grande ».

UBS Group AG gérera deux banques mères distinctes, UBS et Credit Suisse, chacune conservant ses propres succursales et clients.

Le Credit Suisse, âgé de 167 ans, a connu une série de scandales au fil des ans qui ont touché le cœur de son activité, allant de mauvais paris sur les fonds spéculatifs à l’échec de la prévention du blanchiment d’argent par un réseau de cocaïne bulgare et des accusations qu’il n’a pas signalées. des comptes offshore secrets que les riches Américains utilisaient pour éviter de payer des impôts américains.

UBS héritera des affaires en cours contre le Credit Suisse et des répercussions financières qui en découlent, y compris une décision récente à Singapour selon laquelle le Credit Suisse doit à l’ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili des centaines de millions de dollars pour avoir omis de protéger l’argent du milliardaire dans une fiducie volée par un directeur.

Le Credit Suisse fait appel de cette décision et d’une affaire similaire aux Bermudes, où Ivanishvili affirme qu’une filiale bancaire n’a pas réussi à empêcher la « mauvaise gestion frauduleuse » de ses actifs dans deux polices d’assurance-vie.

Le gouvernement suisse a accepté de fournir à UBS 9 milliards de francs suisses (près de 10 milliards de dollars) de garanties pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir du fait de la prise de contrôle après qu’UBS ait couvert tout coup jusqu’à 5 milliards de francs (5,5 milliards de dollars).

Ce plan de sauvetage d’urgence fait face à un recul politique avant les élections législatives d’octobre. La chambre basse de la Suisse l’a réprimandé lors d’un vote symbolique, et les législateurs ont approuvé la mise en place d’une enquête sur l’accord et les événements qui y ont conduit. Le bureau du procureur général suisse a déjà ouvert une enquête.

Les investisseurs du Credit Suisse ont également poursuivi les régulateurs financiers du pays après l’annulation d’environ 16 milliards de francs suisses (17,7 milliards de dollars) d’obligations à haut risque.

La Réserve fédérale américaine, la branche exécutive de l’Union européenne et d’autres dans le monde ont approuvé la prise de contrôle. Le Credit Suisse a été classé comme l’une des 30 banques d’importance mondiale parce que son effondrement posait un risque plus large pour le système financier.

