Rachat d’Everton : le processus réglementaire permettant à 777 Partners d’en prendre possession est bien engagé et progresse | Actualités footballistiques

Le processus réglementaire visant à permettre à 777 Partners de reprendre la propriété d’Everton est en bonne voie, selon Sky Sports News.

La société basée à Miami a conclu un accord avec l’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Moshiri, la semaine dernière et ils agissent rapidement pour conclure l’accord.

Le co-fondateur Josh Wander était dans le Merseyside mardi pour rencontrer le manager Sean Dyche et le directeur du football Kevin Thelwell, les discussions étant décrites comme « extrêmement positives ».

Les informations suggérant que MSP Sports Capital, qui a accepté un accord de prêt pour financer le nouveau stade du club à Bramley Moore Dock, pourrait bloquer le rachat en faisant appel à son prêt sont fausses car il n’existe aucune disposition à ce sujet.

Rights and Media Funding, les autres principaux prêteurs du club, ont donné leur plein accord pour que l’accord 777 se poursuive.

Même si ce n’est un secret pour personne qu’Everton a des problèmes financiers et que l’investissement est crucial pour que le club puisse aller de l’avant, 777 Partners a déjà fourni un soutien financier provisoire avant de conclure l’accord d’achat du club à Moshiri, qui sera utilisé, en partie, pour Fonds de roulement.

Cependant, le sentiment au sein du 777 est que son modèle multi-clubs – ils ont des intérêts dans plusieurs clubs, dont le Hertha Berlin, le Standard de Liège et Gênes – verra une restructuration d’Everton pour parvenir à un club financier stable – ce que les fans ont réclamé, pour certains. temps.

Le journaliste de Sky Sports News, Alan Myers, a déclaré : « Je pense que ce que le 777 apportera, c’est un sens commercial sérieux au club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Ornstein de l’Athlétisme discute du « prêt important » d’Everton auprès de 777 partenaires suite à un accord de rachat.



« Le club a besoin d’une stratégie commerciale sérieuse, et non d’une propriété des fans ou des sentiments, aussi agréable que cela puisse être. L’époque du ‘club du peuple’ est désormais révolue dans le football. »

Le rachat proposé par Everton doit surmonter des obstacles réglementaires avant de pouvoir être finalisé.

Il est soumis à l’approbation de la Premier League, de la FA et de la Financial Conduct Authority. Le co-fondateur de 777, Wander, a déclaré dans une interview accordée au Financial Times il y a deux semaines :

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Everton a signé un accord pour que 777 Partners acquière la totalité de la participation de Farhad Moshiri dans le club.



« Nous sommes fermement convaincus qu’une nouvelle vague de commercialisation arrive dans le football.

« La vision de ce groupe de football, c’est qu’un jour nous ne vendrons plus de hot dogs et de bières à nos clients ; [it’s] que nous vendons des assurances ou des services financiers.

Il a déclaré que l’engagement des supporters dans leurs clubs signifiait « qu’ils voulaient être monétisés ».

Dans l’interview, il a également été interrogé sur une arrestation pour trafic de cocaïne en 2003 qui l’a conduit à être mis en probation. Il a dit que c’était « une stupide histoire d’université ».

« 777 partenaires doivent être entendus avant d’être jugés »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports News explique les dernières nouvelles sur le rachat potentiel d’Everton. Qui est le groupe 777, quel est son historique et quand le rachat pourrait-il intervenir ?



Alan Myers, journaliste de Sky Sports News :

La décision de Farhad Moshiri de choisir de vendre la totalité de sa participation dans Everton, qu’il détient depuis 2018, a peut-être surpris certains, mais l’homme d’affaires monégasque a clairement conclu que c’était dans le meilleur intérêt du club. et son avenir.

Cependant, ce n’était pas son intention initiale, car il avait d’abord cherché à investir dans le club de Premier League.

Comme le suggérait l’échec de l’accord avec MSP Sports Capital, le modèle initial consistait à apporter cet investissement tout en conservant une bonne partie du club.

L’accord avec 777 Partners, un courtier en investissement basé à Miami, verra Moshiri rompre ses liens avec le club après sept années tumultueuses qui ont d’abord offert à une base de fans qui souffre depuis longtemps l’espoir d’une nouvelle aube, similaire à celle observée à Manchester City et plus encore. récemment à Newcastle United.

Ce qui a suivi a été tout sauf le cas, malgré le fait que Moshiri ait investi plusieurs centaines de millions de livres.

Il est bien trop tôt pour évaluer 777 partenaires et leur aptitude. Ils doivent exposer leurs plans et doivent être entendus avant d’être jugés avec un quelconque degré d’équité et d’analyse ultime.

Ils devront faire preuve de leur force financière et morale. Ils seront également jugés sur les premières décisions qu’ils prendront concernant le conseil d’administration existant, y compris le président Kenwright et quelle implication il aura ou non à l’avenir.

Ce qui est important, c’est la manière dont ils ont l’intention de gérer le club, la culture qu’ils souhaitent adopter et la manière dont ils la communiquent à une base de fans passionnés. Cela fait défaut au club depuis un certain temps et c’est quelque chose que les fans réclament de plus en plus ces dernières années.