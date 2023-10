Rachat de Manchester United : « Pas encore de gagnant » alors que les Glazers attendent le « juste prix »

Cela fait presque un an que la famille Glazer a annoncé qu’elle cherchait de nouveaux investissements à Manchester United – et la longue saga des rachats ne semble pas près de se terminer.

Les propriétaires américains de United semblent déterminés à tenir bon pour la valorisation du club, estimée à 10 milliards de livres sterling.

Et malgré les récentes spéculations contraires, les Diables Rouges resteraient très présents sur le marché.

Cependant, selon CBS Sports Selon le journaliste Ben Jacobs, cela ne veut pas dire que la situation va être résolue de si tôt. Il a dit Donnez-moi du sport:

« Tout d’abord, la réalité est que les Glazer sont des décideurs lents. Deuxièmement, ils ne savent peut-être pas encore collectivement en tant que six ce qu’ils veulent faire. Troisièmement, ils peuvent être des vendeurs déterminés, mais seulement au juste prix. S’ils ne parviennent pas à atteindre ce prix, ils doivent créer une tension concurrentielle pour essayer d’y parvenir. Et s’ils n’y parviennent toujours pas, ils doivent aller dans une autre direction.

« C’est pourquoi je pense qu’il y a beaucoup de reportages médiatiques qui s’opposent les uns aux autres. Il y a beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de réactions sur le marché boursier. Mais encore une fois, ceux qui sont proches de la vente sont toujours catégoriques sur le fait que le processus est actif et qu’aucune décision finale ni aucun gagnant n’est encore déterminé. »

Pourquoi les Glazers ont mis Man United en échec

Le fondateur d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe – un fan de longue date de United et l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne – et l’éminent banquier qatari Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani ont été jusqu’à présent les premiers à investir à Old Trafford.

Les supporters du club continuent de protester régulièrement contre les propriétaires profondément impopulaires, qui détiennent le contrôle majoritaire depuis 2005.

