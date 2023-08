Rachat de Manchester United : l’offre de 5 milliards de livres sterling de Sheikh Jassim reste sur la table mais craint que la famille Glazer ne vende pas | Nouvelles du football

Cheikh Jassim souhaite toujours acheter Manchester United et son offre de 5 milliards de livres sterling pour le club reste sur la table.

Mais des sources proches de l’offre qatarie estiment que le processus est au point mort, craignant que la famille Glazer ne soit pas sûre de vouloir vendre.

Cheikh Jassim a fait cinq offres pour acheter United, faisant sa dernière offre d’achat de 100 pour cent du club dans le cadre d’un accord sans dette il y a 11 semaines, le 7 juin.

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a lancé des offres rivales pour racheter 69 pour cent du club détenu par la famille Glazer dans le cadre d’une acquisition progressive.

L’équipe de candidature de Cheikh Jassim est au courant des informations selon lesquelles il serait sur le point d’acheter Manchester United, mais en ce qui le concerne, la situation n’a pas changé.

Les Glazers ont annoncé en novembre de l’année dernière qu’ils envisageaient de vendre le club.

Dans un communiqué, United a déclaré que ses propriétaires examineraient les options permettant d’attirer de nouveaux investissements, notamment « une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise ».

Les Glazers ont acheté United dans le cadre d’un rachat par emprunt controversé de 790 millions de livres sterling en 2005, qui impliquait d’emprunter plus de 500 millions de livres sterling et de transférer leur dette sur le club.

Le service de cette dette a coûté à United plus d’un milliard de livres sterling, tandis que les derniers comptes de United ont révélé que la dette du club s’élève à 725 millions de livres sterling.

Sir Jim et Sheikh Jassim ont confirmé publiquement les offres initiales en février. Le troisième et dernier tour d’appel d’offres s’est terminé le 28 avril mais, avec des rapports affirmant qu’une offre révisée de Ratcliffe et INEOS les avait placés en pole position pour acquérir United, Sheikh Jassim a de nouveau déménagé.

Chronologie du processus de rachat de Man Utd 22 novembre 2022 : Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées.

Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées. 17 février 2023 : Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club.

Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club. 18 février 2023 : Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd.

Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd. 28 février 2023 : Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling.

Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling. 5 mars 2023 : Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme.

Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme. 10 mars 2023 : Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd.

Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd. 16 et 17 mars 2023 : Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart.

Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart. 22 mars 2023 : Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite.

Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite. 23 mars 2023 : Ratcliffe fait sa deuxième offre.

Ratcliffe fait sa deuxième offre. 24 mars 2023 : Cheikh Jassim fait sa deuxième offre.

Cheikh Jassim fait sa deuxième offre. 11 avril 2023 : Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril.

Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril. 28 avril 2023 : Cheikh Jassim fait une offre record du monde valorisant Man Utd. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite.

Cheikh Jassim fait une offre record du monde valorisant Man Utd. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite. 16 mai 2023 : Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital.

Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital. 7 juin 2023 : Cheikh Jassim présente une cinquième offre améliorée

Cheikh Jassim estime que son offre est très compétitive et qu’elle apportera d’énormes avantages à Manchester United, notamment l’apurement de près d’un milliard de livres sterling de dette du club et un fonds distinct pour réaménager Old Trafford, ses environs et le terrain d’entraînement de Carrington du club.

INEOS valorise United à un prix plus élevé, mais leur offre ne concerne pas l’ensemble du club et donnerait aux Glazers la possibilité de conserver une participation de 20 pour cent.

Les Glazers sont-ils des vendeurs volontaires ?

Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« Cheikh Jassim attend une réponse des Glazer, et il n’a pas cette réponse, mais il reste intéressé.

« Beaucoup de personnes impliquées dans le processus pensent que la famille Glazer n’est pas toutes déterminée à vendre le club. Il y a différents membres de la famille Glazer, certains pourraient vouloir vendre le club, d’autres pensent que ce n’est pas le bon moment.

« Il y a eu des rapports aujourd’hui selon lesquels les Qataris étaient sur le point d’acheter Manchester United, ils seraient ravis si tel était le cas. Mais je pense que, en ce qui les concerne, rien n’a changé. Ils sont des acheteurs volontaires mais ils ne sont pas convaincus que les Glazers sont des vendeurs consentants – et pour conclure une affaire, il faut avoir un acheteur et un vendeur.

« Sir Jim Ratcliffe a fait plusieurs offres, mais il ne veut que les 69 pour cent du club qui appartiennent à la famille Glazer – et cette offre est une prise de contrôle progressive. Il y a d’autres personnes impliquées qui veulent simplement investir dans le club.

« Les Glazers ont donc beaucoup d’options, mais nous devons préciser qu’ils n’ont jamais dit qu’ils voulaient vendre Manchester United. En novembre, ils ont dit qu’ils voulaient apporter de nouveaux investissements qui pourraient potentiellement conduire à une vente comme une gamme d’options de choses qui se produiraient.

« Beaucoup de fans de Manchester United souhaitent que la situation de rachat soit réglée le plus rapidement possible. Ils estiment que cela a trop duré. Les gens pensaient que cela allait être fait avant l’ouverture de la fenêtre de transfert, les gens pensaient que cela allait être fait avant la saison a commencé.

« Pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit. Certains fans de Manchester United sont déçus et d’autres sont en colère parce que cela a pris autant de temps. En fin de compte, le club appartient aux Glazers. »