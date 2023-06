Rachat de Manchester United: la famille Glazer a demandé au président du PSG Nasser Al-Khelaifi d’aider à augmenter l’offre de Sheikh Jassim | Nouvelles du football

Les propriétaires de Manchester United ont rencontré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, pour lui demander de convaincre Sheikh Jassim d’augmenter son offre d’achat du club.

Les Glazers veulent 6 milliards de livres sterling et la semaine dernière, Sheikh Jassim a soumis une cinquième offre améliorée, qui est considérée comme sa dernière offre, totalisant environ 5 milliards de livres sterling.

L’athlétisme a rapporté vendredi qu’Al-Khelaifi avait « joué un rôle important » dans l’offre du roi qatari d’acheter le club à la famille Glazer.

Il aurait également rencontré le groupe Raine pour discuter de la prise de contrôle.

Mais Sky Sports Nouvelles a été informé qu’Al-Khelaifi n’a été sollicité que pour des conseils, Sheikh Jassim ayant également contacté le président du PSG au sujet de sa candidature auparavant.

Le rôle du président du PSG Nasser Al-Khelaifi dans le rachat potentiel de Manchester United n'est que consultatif





Sheikh Jassim pense que son offre est très compétitive et apporte d’énormes avantages à Manchester United, notamment la suppression de près d’un milliard de livres sterling de dette du club et un fonds séparé pour réaménager Old Trafford, les environs et le terrain d’entraînement du club à Carrington.

INEOS de Sir Jim Ratcliffe valorise United à un prix plus élevé que l’offre de Sheik Jassim, mais la leur n’est pas pour l’ensemble du club et donnerait aux Glazers la possibilité de conserver une participation de 20%. Le cours de l’action United a clôturé à 18,80 $ sur le NYSE en mai, donnant au club une capitalisation boursière de 3,09 milliards de dollars (2,47 milliards de livres sterling).

« L’implication d’Al-Khelaifi serait importante, mais on vient de lui demander conseil »

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« Il y a eu des développements intéressants dans la saga interminable des rachats de Manchester United parce que deux de nos collègues de L’athlétisme – David Ornstein et Matt Slater – rapportent ce soir que Nasser Al-Khelaifi est impliqué dans l’offre de Sheikh Jassim pour acheter le club.

Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, reste discret alors qu'il est interrogé sur le rachat potentiel du club.



« Ce serait très, très significatif car Al-Khelaifi est l’un des hommes les plus puissants du football mondial ; il est président du PSG, il est également président de l’Association des clubs européens, il siège au comité exécutif de l’UEFA et aussi, il est le président de Qatar Sports Investments – la branche d’investissement sportif du fonds souverain du Qatar.

« S’il est impliqué dans le rachat, c’est important pour deux raisons. Tout d’abord, cela signifierait que le président du PSG est également impliqué dans la tentative d’achat de Manchester United, ce qui entraînerait toutes sortes de complications et de difficultés d’un point de vue sportif et compétitif. La deuxième chose est que s’il est impliqué, cela suggérerait que l’offre de Sheikh Jassim est en fait une offre au nom de l’État qatari parce que le fonds souverain qatari serait impliqué.

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique que Sheikh Jassim a soumis une cinquième offre de rachat de Manchester United, mais ajoute que ce sera sa dernière offre pour le club et que c'est maintenant ou jamais pour les Glazers.



« Ce qu’on nous dit [on Friday] soir, c’est que deux choses sont absolument vraies. La première est que lorsque Sheikh Jassim a décidé pour la première fois de faire une offre pour Manchester United, il a pris contact avec Al-Khelaifi. On nous dit qu’il n’y a rien de suspect là-dedans et que tout est clair. Ils sont tous les deux qatariens et Al-Khelaifi est l’un des hommes les plus puissants du football mondial, comme je l’ai mentionné, alors pourquoi le cheikh Jassim ne le contacterait-il pas et ne lui demanderait-il pas, par exemple, ce qu’il pensait de Manchester United, s’il pensait cela valait-il la peine de payer au nord de 5 milliards de livres sterling pour le club?

« La deuxième chose vraiment importante qui s’est produite, qui L’athlétisme ont rapporté [on Friday] soir, c’est que les Glazers ont tendu la main à Al-Khelaifi. Ils l’ont contacté et l’ont rencontré et ce qu’on nous dit, c’est que la raison pour laquelle cette réunion a eu lieu est qu’un peu de pression était exercée sur Al-Khelaifi pour essayer d’amener Sheikh Jassim à augmenter son offre pour le club. .

« Il a été largement rapporté que les Glazers veulent 6 milliards de livres sterling pour Manchester United. Sheikh Jassim n’est pas disposé à offrir ce genre d’argent; son offre est d’environ 5 milliards de livres sterling. Al-Khelaifi a été sondé par les deux parties, mais des personnes proches de lui disent que cela ne veut pas dire qu’il est impliqué dans l’achat du club, loin de là. On lui a juste demandé conseil. »

Ce que dit la presse britannique

John Cross de The Mirror et Sam Wallace du Daily Telegraph rejoignent Teddy Draper sur Back Pages Tonight pour discuter des dernières nouvelles sur la prise de contrôle de Manchester United.



Sam Wallace du Telegraph :

« Pour les Qataris, le prestige est tout. Ils sont absolument dans cette course, ils veulent gagner. Ils sont si loin qu’ils ne veulent pas avoir l’air d’être vaincus. Donc, c’est une question de prix alors voilà, nous ‘ J’ai une nouvelle offre. »

John Cross du Daily Mirror:

« Jim Ratcliffe ne posséderait qu’une part du club et je pense juste que cela méconnaît totalement l’humeur des fans de Manchester United. Kaveh Solhekol a été excellent quand il a dit : tout le monde en a marre, il est temps de passer à autre chose. » doivent soit coller, soit se tordre et prendre une décision très bientôt.

« J’ai envoyé un message à un de mes amis de Manchester United avant de demander lequel du Qatar ou de Sir Jim Ratcliffe il préférerait et il a immédiatement dit le cheikh parce que ce serait la propriété complète, les fans de Manchester United sont complètement malades et fatigués de la famille Glazer et ne veulent plus cette propriété. »