Rachat de Manchester United : « Je connais les bonnes personnes » pour remplacer Glazers – Beckham

La légende de Manchester United, David Beckham, a laissé entendre qu’il pourrait aider son ancien club à évincer les Glazers et à retrouver leur gloire d’antan, affirmant qu’il connaissait « les bonnes personnes » pour réaliser un rachat.

Les Glazers ont annoncé en novembre de l’année dernière qu’ils envisageaient de vendre United, mais aucune évolution n’a eu lieu concernant une éventuelle vente, malgré des offres d’environ 5 milliards de livres sterling du groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe et du cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani.

Beckham, désormais copropriétaire de l’Inter Miami, a parlé des récents problèmes de son ancien club dans une interview avec Sky Sports.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait qu’il se passerait à Old Trafford dans un avenir proche, il a répondu : « Eh bien, voyons voir. Je pense [Erik] Ten Hag est un bon entraîneur. C’est une période difficile en ce moment mais il y a beaucoup de bruit autour du club donc ça ne doit pas être facile pour lui.

« Nous voulons tous que ce bruit disparaisse et nous voulons qu’une décision soit prise, mais [also] pour le club, les supporters, les joueurs et le manager également.

« Nous sommes l’un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Nous voulons la stabilité et je pense que c’est la chose la plus importante. »

Et en termes d’un éventuel rachat, il a déclaré : « Nous avons tous nos favoris parmi ceux qui, selon nous, ont besoin de diriger et de prendre soin du club et de ramener le club à sa place. À nos yeux, aux yeux des fans, nous sommes numéro un.

« Nous voulons revenir au sommet. Je crois que je connais les bonnes personnes pour y parvenir. »

Beckham portait une écharpe dorée et verte (devenue un symbole d’opposition aux Glazers) à son retour à Old Trafford en tant que joueur de l’AC Milan en 2010.

