Sir Jim Ratcliffe propose un nouveau comité de football de Manchester United composé de lui-même, de Joel Glazer et de Sir Dave Brailsford si son accord pour acquérir 25 pour cent du club est conclu.

Dans le cadre de l’accord de 1,3 milliard de livres sterling portant sur un quart du club de Premier League, l’accord de Ratcliffe pour une participation minoritaire lui donnerait le contrôle des opérations de football à Old Trafford.

La famille Glazer conserverait le contrôle de l’aspect commercial de l’entreprise, mais Ratcliffe aurait également son mot à dire sur ces questions en raison de sa participation dans le club.

Avec l'arrivée de Jim Ratcliffe avec une offre d'actionnariat minoritaire et la possibilité que Joel Glazer fasse partie d'un comité de trois hommes, Jonathan Liew du Guardian et Sam Wallace du Telegraph discutent de tout cela sur Back Pages Tonight.





L’accord de Ratcliffe est encore en cours de finalisation, mais quoi qu’il arrive, il est peu probable que United dépense beaucoup lors du mercato de janvier.

Comme l’a révélé Ole Gunnar Solskjaer dans une interview avec L’Athlétisme le mois dernier, les Glazers autorisent généralement leurs managers à trois grosses signatures par an et United préfère généralement faire l’essentiel de ses affaires pendant l’été.

Le comité de football proposé par Man Utd : un who’s who…

Sir Jim Ratcliffe est sur le point d’acquérir 25 pour cent de Manchester United pour 1,3 milliard de livres sterling. Il possède l’équipe cycliste INEOS Grenadiers, l’équipe de Ligue 1 de Nice, qu’il a reprise en 2019, et le FC Lausanne-Sport, un club de Super League suisse.

Le milliardaire né dans le Grand Manchester possède également un tiers de l’équipe de Formule 1 Mercedes. Le pilote Mercedes, Sir Lewis Hamilton, décrit Ratcliffe comme un « mi-patron et mi-partenaire ».

Joël Glazer est le courant Manchester United co-président exécutif.

Sir Dave Brailsford est directeur sportif d’INEOS et également directeur de l’équipe cycliste INEOS Grenadiers. Ils n’ont plus remporté le Tour de France depuis 2019 et n’ont aucun coureur dans le top 10 du classement UCI.

L’accord de Ratcliffe se rapproche-t-il ?

Une indication que l’accord de Ratcliffe avec United se rapproche est un rapport de Bloomberg qui affirme qu’INEOS organisera une conférence téléphonique de mise à jour du crédit lundi à 15 heures pour informer les actionnaires. L’entreprise pétrochimique ne fait aucun commentaire.

La réunion du conseil d’administration de Manchester United jeudi était une pratique courante et n’a pas été convoquée pour discuter spécifiquement de cet accord. Ils sont généralement en partie virtuels car la famille Glazer est basée aux États-Unis.

Il est également peu probable qu’une solution soit trouvée à l’examen stratégique qui a déclenché la longue course aux rachats impliquant Ratcliffe et Sheikh Jassim après son annonce en novembre dernier.

La candidature qatarie dirigée par Cheikh Jassim s’est retirée du processus le week-end dernier, huit mois après avoir initialement annoncé son intention d’acheter Man Utd. On pense que c’était la seule offre pour 100 pour cent du club.

Ratcliffe souhaitait initialement racheter les 69 pour cent des actions des Glazer, mais a accepté de laisser à la famille américaine sa participation majoritaire avant une éventuelle prise de contrôle totale.