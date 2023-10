Rachat de Man Utd : Sheikh Jassim s’est engagé à faire une offre malgré que Sir Jim Ratcliffe envisage d’acheter une participation minoritaire | Actualités footballistiques

Cheikh Jassim souhaite toujours finaliser le rachat de Manchester United et reste fidèle à son offre, même si Sir Jim Ratcliffe envisage d’acquérir une participation minoritaire.

Le banquier qatari Sheikh Jassim et l’industriel britannique Ratcliffe ont fait des offres qui valorisent United à environ 5 milliards de livres sterling, mais les Glazers attendent des offres plus élevées.

Les Glazer ont annoncé une révision stratégique en novembre de l’année dernière qui, selon eux, pourrait conduire à une vente. Le directeur général de United, Richard Arnold, a confirmé lors d’une réunion du personnel en septembre que le processus était en cours.

Ratcliffe envisage une participation minoritaire dans Man Utd

Cheikh Jassim reste ferme sur son offre, mais Ratcliffe, le milliardaire de la pétrochimie, envisage d’acheter une participation minoritaire dans Manchester United plutôt que d’en chercher le contrôle total, dans le but de mettre fin à un processus de près de 10 mois visant à résoudre la propriété future du club.

Nouvelles du ciel a appris que le véhicule Ineos Sports de Sir Jim a proposé à la famille Glazer de contrôle un accord qui lui permettrait d’acquérir des parts de leurs actions et des actions cotées en bourse à la Bourse de New York dans des proportions égales.

Gary Neville, s’exprimant sur son podcast, a déclaré qu’il n’était pas surpris que Manchester United ait perdu contre Crystal Palace et estime que le club a besoin d’une réinitialisation culturelle s’il veut réparer les torts du club.



Cette offre impliquerait de faire une offre au même prix pour les deux séries d’actions, une suggestion lundi soir étant que Sir Jim pourrait rechercher une participation d’environ 25 pour cent dans les Red Devils dans le cadre de sa dernière proposition.

Il faudrait qu’il soit proposé à une valorisation que les Glazer accepteraient, ce qui implique qu’Ineos Sports pourrait dépenser environ 1,5 milliard de livres sterling s’il devait acquérir un quart des actions de United – sur la base de rapports antérieurs selon lesquels ils recherchaient une valorisation minimale. de 6 milliards de livres sterling.

Cependant, si un tel accord devait être mis en œuvre, les Glazers garderaient presque certainement le contrôle d’Old Trafford, après avoir pris le contrôle du club en 2005.

Cela irriterait les supporters de United qui ont exprimé leur opposition au maintien de la propriété de la famille, et soulèverait à son tour une série de questions supplémentaires sur l’avenir du club.

Sur le terrain, l’équipe masculine a connu un début de campagne 2023/24 indifférent, étant battue à domicile par Crystal Palace en Premier League le week-end dernier et perdant son premier match de Ligue des Champions de la saison.

Lundi soir, une incertitude concernait la mesure dans laquelle les Glazer et leurs conseillers du Raine Group étaient engagés avec Sir Jim sur sa proposition de participation minoritaire.

La famille, qui a payé un peu moins de 800 millions de livres sterling en 2005, est restée impénétrable tout au long du processus et n’a rien dit de substantiel au NYSE depuis le lancement du processus d’engagement auprès des acheteurs potentiels en novembre dernier.

Les fans de Manchester United des groupes de supporters de Pittsburgh et de Tampa arborent une bannière « Glazers Out » au-dessus du stade des Buccaneers de Tampa Bay, propriété des Glazers, avant le match des Buccaneers NFL contre les Eagles.



Une autre question serait de savoir si une offre visant à faire entrer Sir Jim en tant qu’actionnaire majeur permettrait de lever de nouveaux capitaux à investir dans le club, qui travaille à une rénovation majeure d’Old Trafford.

La structure d’une offre d’acquisition d’une participation minoritaire n’est pas non plus claire, un analyste suggérant qu’elle pourrait être réalisée par le biais d’un processus appelé offre publique d’achat.

Bloomberg News a rapporté la semaine dernière qu’Ineos cherchait à restructurer son offre, sans préciser comment cela serait réalisé.

Certains détenteurs d’actions cotées en bourse – appelées actions A – ont fait part de leurs inquiétudes concernant les propositions précédentes de Sir Jim, qui visaient à acquérir une participation majoritaire dans le club en achetant des actions des six frères et sœurs Glazer qui possèdent la classe d’actions B qui portent des parts disproportionnées. droit de vote.

Une autre incertitude porterait sur la question de savoir si un accord minoritaire, s’il était conclu et mis en œuvre, donnerait à Ineos Sports une éventuelle voie vers le contrôle total de Manchester United.

Sky News a révélé en mai que son offre comprenait à l’époque des accords de vente et d’achat qui deviendraient exerçables trois ans après une prise de contrôle pour permettre à Sir Jim d’acquérir le reste des actions du club.

Kaveh Solhekol de Sky Sports News fait le point sur la vente potentielle de Manchester United, Sheikh Jassim et Sir Jim Ratcliffe souhaitant toujours acheter le club.



Le milliardaire basé à Monaco, propriétaire de l’équipe de Ligue 1 de Nice, s’était concentré sur la prise de contrôle de Manchester United, ce qui signifie que le passage de son offre à un accord minoritaire représenterait un changement significatif.

Il semble toujours vouloir acquérir une participation majoritaire, mais a proposé un accord restructuré pour tenter de débloquer l’impasse actuelle sur l’avenir de United.

Un porte-parole d’Ineos a refusé de commenter lundi, citant les termes de l’accord de non-divulgation que les soumissionnaires avaient signé dans le cadre du processus.

Depuis des mois, Ineos est engagé dans une bataille à double sens pour le contrôle de Manchester United contre Cheikh Jassim bin Hamad al-Thani, un homme d’affaires qatari qui préside la Banque islamique du Qatar, un État du Golfe.

La candidature de Sheikh Jassim reste sur la table, et la nature alambiquée de la révision stratégique initiée par les Glazers à la fin de l’année dernière signifie qu’une proposition révisée du Moyen-Orient ne peut être totalement exclue.

Les coprésidents exécutifs du club, Avram et Joel Glazer, se sont montrés, au cours du processus, plus réticents à vendre que leurs frères et sœurs.

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, explique pourquoi Manchester United pourrait être affecté par la vente de la participation minoritaire de Liverpool



En plus des offres concurrentes de Sir Jim et Sheikh Jassim, les Glazers ont reçu plusieurs offres crédibles de participations minoritaires ou de financement pour financer les investissements dans le club.

Il s’agit notamment d’une offre du géant investisseur financier américain Carlyle ; Elliott Management, le hedge fund américain qui détenait jusqu’à récemment l’AC Milan ; Ares Management Corporation, un groupe d’investissement alternatif basé aux États-Unis ; et Sixth Street, qui a récemment acheté une participation de 25 pour cent dans les droits de diffusion à long terme de la Liga du FC Barcelone.

Ceux-ci ont été conçus pour fournir des capitaux pour rénover l’infrastructure physique vieillissante de United.

Une partie de la justification des Glazer pour attacher une telle valeur au club réside dans la possibilité qu’il obtienne un plus grand contrôle à l’avenir sur ses droits de diffusion lucratifs, parallèlement à la conviction que la marque de sport la plus célèbre au monde peut sans doute être exploitée commercialement plus efficacement.

Les actions de United cotées à New York ont ​​énormément fluctué ces derniers mois alors que des rapports suggéraient soit qu’un accord était conclu, soit que les Glazers étaient sur le point d’annuler officiellement le processus de vente.

Lundi, ils s’échangeaient à environ 19,43 dollars, ce qui donne au club une valorisation boursière de 3,25 milliards de dollars.

Plus tôt cette année, le plus grand groupe de supporters de Manchester United, le Manchester United Supporters Trust, a appelé à la conclusion de la vente aux enchères « sans plus attendre ».

Le mandat des Glazers a été entaché de controverses et de protestations, l’absence de titre en Premier League depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en tant qu’entraîneur en 2013, alimentant la colère des fans face à la nature alimentée par la dette de leur rachat.

La fureur face à leur participation à la malheureuse Super League européenne a cristallisé le désir des supporters de voir de nouveaux propriétaires remplacer les Glazers.

Confirmant le lancement de l’examen stratégique en novembre, Avram et Joel Glazer ont déclaré : « La force de Manchester United repose sur la passion et la fidélité de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers.

« Nous évaluerons toutes les options pour garantir que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les opportunités de croissance significatives disponibles pour le club aujourd’hui et dans le futur. »

Les Glazer ont coté une participation minoritaire dans la société à New York en 2012, mais ont conservé un contrôle écrasant grâce à une structure d’actions à deux classes, ce qui signifie qu’ils détiennent presque tous les droits de vote.

« Love United, Hate Glazers » est devenu un refrain familier au cours de leur mandat, les supporters critiquant le manque perçu d’investissement dans le club, alors même que les propriétaires ont récolté d’importants dividendes grâce à sa rentabilité continue.

Un porte-parole de Manchester United a refusé de commenter lundi.