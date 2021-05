Rachat d’Arsenal: Thierry Henry confirme que le propriétaire de Spotify, Daniel EK, a «tendu la main» à la famille Kroenke | Actualités du football

Thierry Henry a confirmé à Sky Sports que Daniel Ek a « tendu la main » à la famille Kroenke pour présenter une offre d’achat d’Arsenal.

Ek a écrit au propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, et devrait faire une offre de 1,8 milliard de livres sterling pour le club du nord de Londres avant la fin de la semaine.

Le propriétaire de Spotify est convaincu que Kroenke écoutera l’offre – qu’il considère comme convaincante – et bénéficie du soutien total de Henry et de ses collègues légendes d’Arsenal, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

Henry, parlant sur Football du lundi soir, a déclaré qu’Ek n’abandonnerait pas son offre de reprendre Arsenal, quelle que soit la position des Kroenkes selon laquelle le club n’est pas à vendre.

«Il a déjà – je vais vous donner quelque chose – a tendu la main [to the Kroenkes] et a déjà dit qu’il avait collecté les fonds pour s’assurer qu’il pouvait faire une bonne offre « , a déclaré Henry Sky Sports au Football du lundi soir.

« Ils ont maintenant besoin d’écouter. Beaucoup de gens ont crié qu’ils voulaient que le propriétaire sorte. Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et de récupérer l’ADN du club.

« Il doit y avoir une discussion, mais il a tendu la main.

Il a ajouté: « Je pense que ça va être long et pas facile si ça arrive. Une chose que je veux réitérer est que Daniel ne partira pas, il sera là en attendant de voir s’ils veulent vendre.

« Cela va prendre très longtemps, nous savons ce que nous voulons faire, mais nous devons avant tout nous assurer que nous pouvons prendre le relais, s’ils écoutent. »