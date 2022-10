Rachat d’armes : un vendeur américain exploite une faille avec une imprimante 3D

ALBANY, NY –

Le procureur général de New York a modifié les règles d’un programme de rachat d’armes d’État après qu’un participant a exploité le système en utilisant une imprimante 3D pour fabriquer des pièces d’armes à feu en vrac qu’il a ensuite remises pour 21 000 $ US en cartes-cadeaux.

Le vendeur, qui s’est identifié par un pseudonyme, a déclaré qu’il s’était rendu de Virginie-Occidentale à un rachat d’armes le 27 août à Utica, New York, pour profiter d’une faille dans le programme – et pour démontrer que les rachats sont futiles à une époque d’armes imprimables.

Lors du rachat, il a rendu 60 gâchettes automatiques imprimées, de petits appareils qui peuvent convertir des armes à feu en armes entièrement automatiques. Selon les règles du rachat, organisé par le bureau du procureur général Letitia James et la police de la ville, qui lui donnait droit à 350 $ US pour chacune des pièces imprimées, y compris une prime de 100 $ US, car elles étaient considérées comme des «armes fantômes» dépourvues de numéros de série.

Le vendeur, qui a refusé de donner son vrai nom, a déclaré lundi dans un e-mail à l’Associated Press que la perspective de gagner de l’argent était alléchante, mais que la principale raison pour laquelle il avait participé au rachat était d’envoyer un message.

Il a qualifié l’idée de rachats de “ridiculement stupide”, ajoutant que “les personnes qui organisent cet événement sont horriblement incultes sur les armes à feu, les crimes commis avec des armes à feu et les lois entourant la réglementation des armes à feu”.

Le bureau de James a déclaré qu’il avait répondu à l’échappatoire exploitée en donnant au personnel de rachat plus de latitude pour déterminer la valeur des armes remises et en établissant une norme selon laquelle toutes les armes imprimées en 3D acceptées par le programme doivent pouvoir être tirées plus d’une fois.

Les nouvelles règles étaient en place le 17 septembre, lorsque le bureau du procureur général a organisé un rachat d’armes à feu dans la banlieue de Syracuse, à Camillus.

“Il est honteux que cet individu ait exploité un programme qui a réussi à retirer des milliers d’armes à feu des rues pour protéger nos communautés de la violence armée”, a déclaré le bureau de James dans un communiqué.

Les rachats sont un moyen populaire pour les représentants du gouvernement d’essayer de retirer les armes à feu des rues, généralement avec la promesse de ne poser aucune question et d’amnistier une personne qui rend une arme illégale.

Certaines armes à feu remises à ces programmes sont légalement détenues. D’autres sont abandonnés par des personnes qui ne sont pas autorisées à posséder des armes ou qui rendent des armes qui ont été illégalement modifiées.

Le changement de règle par James intervient alors que les autorités étatiques et fédérales tentent de faire face à la prolifération des armes fantômes. Le président américain Joe Biden a annoncé en avril des changements à la définition d’une arme à feu en vertu de la loi fédérale pour inclure les pièces non finies, qui incluraient celles fabriquées par des imprimantes 3D.

Le bureau du procureur général de New York organise des rachats depuis 2013. James a récemment averti que les armes fantômes alimentent une “épidémie de violence armée” et considère les rachats comme faisant partie de la solution, tout comme les forces de police de Syracuse et d’ailleurs.

“Nous nous sommes associés à la police locale dans tout l’État pour récupérer plus de 3 500 armes à feu, et le comportement cupide d’un individu ne nous dissuadera pas de nous battre pour la sécurité publique de tous les New-Yorkais”, a déclaré son bureau.