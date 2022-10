Rachat d’armes à feu: le ministre qualifie la résistance de l’Alberta de “coup politique”

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qualifie de “téméraire” le plan du ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta, Tyler Shandro, visant à ordonner à la GRC de ne pas appliquer les confiscations d’armes à feu prohibées, et l’assimile à “un coup politique” qui ne tiendra pas le coup .

Le 26 septembre, Shandro a fait la une des journaux lorsqu’il a annoncé qu’il avait conseillé au chef de la GRC en Alberta de ne pas retirer les agents de la rue à cette fin, citant une clause de différend dans l’entente sur les services de police provinciaux – affirmant que le « programme de confiscation » était pas une priorité.

Dans une interview sur la période des questions de CTV diffusée dimanche, Mendicino a parlé clairement lorsqu’on l’a interrogé sur les commentaires de Shandro.

“Il a tort à propos de tout cela, et revenons en arrière. Les fusils d’assaut ont été conçus dans un seul but, et un seul but. Et c’est de tuer des gens, et ils l’ont fait au Canada”, a déclaré Mendicino. “C’est un coup politique. Il sait très bien que les pouvoirs réglementaires en matière d’armes à feu relèvent carrément de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.”

En mai 2020, le gouvernement fédéral a interdit l’achat, la vente, le transport, l’importation ou l’utilisation de 1 500 modèles et variantes d’armes à feu d’assaut au Canada.

Cet été, les libéraux ont dévoilé le montant qu’ils prévoyaient de payer aux propriétaires d’armes à feu pour les armes à feu interdites qu’ils restituent dans le cadre du programme de rachat obligatoire, bien que les montants définitifs d’indemnisation ou les plans de confiscation n’aient pas encore été annoncés.

Les libéraux ont déjà mis en place une période d’amnistie jusqu’au 20 octobre 2023 permettant aux propriétaires légitimes de ces armes à feu prohibées d’être protégés contre la responsabilité pénale pendant qu’ils prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Mendicino a déclaré qu’il était “téméraire” pour Shandro “d’insinuer que la GRC n’appliquera pas la loi fédérale”, car il ne parle pas au nom de la GRC, et il appartient à la police de déterminer comment les infractions doivent être traitées.

« L’application des lois fédérales, qu’elles concernent les armes à feu ou toute infraction au Code criminel, n’est pas un menu à la carte. Vous ne pouvez pas vous retirer et dire à la GRC quelles lois elle va appliquer. appliquer ou non, cela compromet en fait la sécurité publique », a déclaré Mendicino.

L’Alberta a également indiqué son intention d’intervenir dans les demandes de contrôle judiciaire en cours contestant la constitutionnalité de la loi fédérale interdisant les armes à feu. S’exprimant à ce sujet, le ministre libéral de la Sécurité publique a souligné une question de référence vieille de plusieurs décennies que l’Alberta a soumise à la Cour suprême du Canada qui a réaffirmé l’autorité du Parlement.