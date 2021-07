Rachael Oniga décédée – L’actrice de Nollywood qui a joué dans 100 films décède à l’âge de 64 ans après une bataille contre la typhoïde et le paludisme

L’actrice de NOLLYWOOD Rachael Oniga qui a joué dans plus de 100 films est décédée à l’âge de 64 ans après une bataille contre la typhoïde et le malaira.

Oniga était un nom connu dans l’industrie cinématographique nigériane et avait filmé sa dernière photo au moment de sa mort vendredi.

Son fils, Olatunji, a confirmé la mort de l’actrice au quotidien nigérian Le poinçon et a révélé qu’elle souffrait de typhoïde et de paludisme.

Elle a travaillé pour une société de conseil en ingénierie européenne avec son siège régional au Nigeria avant de tourner ses talents vers le grand écran.

Sa carrière a duré trois décennies et l’a vue remporter de nombreux prix grâce à ses apparitions dans des films tels que The Wedding Party, The Royal Hibiscus Hotel, 30 Days in Atlanta, Sango et Out of Bounds.

Elle était l’un des visages les plus célèbres de l’industrie cinématographique nigériane connue sous le nom de « Nollywood », une combinaison des mots Nigeria et Hollywood.

Rachel est décédée vers 22 heures, selon son fils Tunji.





