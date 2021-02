En parlant à sa mère, Rachael n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur Matt.

«Je suis définitivement tombée amoureuse de lui si facilement», expliqua-t-elle, «et je ne voudrais jamais que vous veniez ici juste pour rencontrer cet homme si ce n’était pas quelque chose de sérieux et si ce n’était pas le cas. t une personne avec qui je pourrais vraiment me voir passer ma vie et voir un avenir avec. «

Matt a fait écho aux mêmes sentiments lorsqu’il s’est entretenu avec le père de Rachael, affirmant que «leur relation s’est construite sur l’honnêteté, la communication et la franchise les uns avec les autres».

Il a ajouté: « Je lui ai dit que je tombais amoureux d’elle. »

Rachael espérait que Matt demanderait à son père sa bénédiction pour lui proposer, mais comme il lui a dit, « ne se sentait pas bien de le demander juste pour cocher une case ».

« C’est tellement effrayant de penser que je pourrais encore potentiellement le perdre », a déclaré Rachael dans son confessionnal. « Après l’avoir vu avec ma famille, il est difficile d’accepter le fait qu’il y a encore trois autres femmes impliquées et que ce n’est pas seulement Matt et moi. Je serai complètement écrasé si je ne me retrouve pas avec Matt. »

En fin de compte, personne n’a été renvoyé chez lui parce que Serena s’est auto-éliminée.