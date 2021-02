Rachael Kirkconnell réagit à Rachel Lindsay quittant Instagram

Le célibataire Star Rachael Kirkconnell défend Rachel Lindsay après La bachelorette Un ancien a quitté Instagram au milieu du harcèlement des fans de Bachelor Nation bouleversés par une interview controversée avec l’animateur Chris Harrison et son départ temporaire de la franchise.

La conversation de Lindsay et Harrison s’est concentrée sur des photos refaites à la surface de Kirkconnell assistant à une fête sur le thème de l’avant-guerre, ce qui a déclenché des accusations de racisme en ligne. Plusieurs stars de Bachelor Nation se sont ralliées à Lindsay, que de nombreux fans ont bombardée de messages haineux à propos de son rôle dans l’interview et ont également blâmé la sortie de Harrison. Le samedi 27 février, Kirkconnell elle-même les a rejoints.

« Vous avez la possibilité de faire une différence positive, d’utiliser votre énergie pour le changement et de vous réunir et de réaliser ce qui est juste dans une période comme celle-ci », a-t-elle écrit sur Instagram. « Si vous choisissez plutôt de répandre la haine, d’envoyer des messages cruels et vicieux, d’être en colère contre les gens qui sont blessés par le racisme … faites mieux. Soyez meilleur. Rachel Lindsay et d’autres BIPOC ont appelé pour moi et les autres à rendre des comptes . C’est nécessaire, et elle ne mérite pas la haine qu’elle reçoit. «