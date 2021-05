Rachael Burford: la capitaine des Harlequins et la sélection internationale d’Angleterre font une offre pour élever le rugby féminin | Actualités du rugby

Rachel Burford est passionnée par le fait que le syndicat de rugby féminin continue de croître dans le monde

Alors que le sport britannique commençait un boycott des médias sociaux pendant un week-end, l’équipe de rugby féminine d’Angleterre s’est retrouvée dans l’obscurité.

Le match amical très attendu des Roses rouges contre la France a été interrompu après que les projecteurs de Villeneuve d’Ascq se sont soudainement éteints à la 63e minute, mettant fin prématurément à ce qui avait été une revanche passionnante de la finale des Six Nations du week-end dernier.

La capitaine Sarah Hunter n’a pas tardé à souligner que cela aurait pu arriver à une équipe de l’un ou l’autre sexe, mais pour de nombreux fans de rugby féminin, c’était au moins symboliquement un autre exemple de leur jeu en train de se perdre.

La capitaine des Harlequins, Rachael Burford, a pour mission de faire en sorte que l’avenir soit plus optimiste, travaillant à l’avant-garde pour élever le football féminin dans le monde entier, de la gouvernance à la base – et elle commence par aller directement à la source: les filles.

« Il est vraiment important pour nous de ne pas simplement tout définir en tant qu’administrateurs ou personnes à la tête de l’entreprise », a déclaré l’international anglais. «Nous devons découvrir ce qui se passe sur le terrain.

« Avons-nous demandé à la jeune génération ce qu’elle aime, ce qu’elle n’aime pas, pourquoi a-t-elle besoin d’aide? »

Ainsi, dans le cadre de son club mondial de rugby féminin, Burford, 34 ans, a rédigé un XV de départ de jeunes dirigeantes de rugby à travers le Royaume-Uni.

La première cohorte, annoncée en avril, comprend des filles âgées de 9 à 18 ans qui agiront à titre de conseil consultatif tout en bénéficiant d’un mentorat, d’occasions d’apprentissage et d’une chance de se connecter avec des pairs partageant les mêmes idées.

« Nous venons juste d’avoir une réunion pour discuter des vêtements qui les affectent, vous savez, qui ne leur conviennent pas en tant que filles », a déclaré Burford. «Comment veulent-ils que leurs entraîneurs les abordent autour des cycles menstruels?

«Nous voulons vraiment comprendre comment les filles pensent et ressentent, alors nous pouvons aider à soutenir et diffuser ces informations, afin que tous les clubs de rugby à travers le monde qui ont du rugby féminin puissent accéder à ces informations pour mieux soutenir leurs joueuses et leurs environnement du club.

« Nous avons besoin de les entendre parce que j’ai peut-être une idée, et j’ai peut-être une opinion, mais je n’ai plus 14 ans et les choses ont évolué et elles ont changé. »

En 2019, World Rugby comptait 2,7 millions de joueuses dans le monde, ainsi qu’une augmentation prometteuse de 28% du nombre de joueuses inscrites dans ses syndicats membres entre 2017-2018, la première année du plan d’action de développement des femmes de l’organisation.

Il y a deux semaines, la RFU a annoncé son intention d’augmenter la participation féminine de 50%, de 40 000 à 60 000 joueuses d’ici 2025, et de porter les fans et les adeptes féminins à une part d’intérêt de 40%.

« Nous devons regarder les écoles », a déclaré Burford à propos de l’atteinte de ces objectifs. « Je pense que là où il y a une option pour les garçons à l’école en ce moment, il n’y en a pas pour les filles. Je pense que c’est une façon massive d’aider à introduire de nouveaux joueurs dans le jeu. »

« [But] alors quelle est la relation après cela avec les clubs, etc. localement pour recruter et retenir ces filles qui prennent le ballon et partent? «

La native de Chatham, qui a remporté 84 sélections pour l’Angleterre, est depuis longtemps un fervent défenseur du rugby féminin et est devenue en 2016 la première joueuse professionnelle au conseil des joueurs de la Rugby Players Association.

En mars, elle a été nommée responsable du rugby féminin chez International Rugby Players, l’organisme mondial des athlètes du sport, et l’une des premières priorités de Burford, comme avec son jeune XV, est de solliciter directement les commentaires de ceux qu’elle a été nommée pour servir.

« Tout le monde peut penser savoir ce qui se passe en Irlande ou en France [but]… Certainement avec le jeu féminin, ce n’est pas une chaussure qui convient à tous », a déclaré Burford

Burford pourrait bientôt être rejoint sur la scène de la gouvernance mondiale par Cristina Flores de Rugby Americas North ou Ada Milby d’Asia Rugby, qui espèrent toutes deux pourvoir un siège vacant au Comité exécutif de World Rugby lors des élections du 12 mai.

Un seul des membres actuels du groupe, l’ancienne olympienne américaine de hockey sur glace Angela Ruggiero, est une femme et Burford adorerait voir un de ses jeunes XV occuper un siège un jour.

Alors, quel est son conseil aux filles qui rêvent de changer le jeu par le haut?

« Être dans une pièce, c’est une chose, mais être capable de contester en est une autre, et parler en est une autre », a déclaré Burford.

« Mais si vous avez la conviction et la confiance, parce que vous avez fait la recherche, parce que vous avez fait le travail, vous devriez vous soutenir. »

Tout comme elle l’a fait.