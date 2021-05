Rachael Blackmore veut aussi entrer dans l’histoire à Auteuil | Actualités des courses

Rachel Blackmore a régné en maître à Cheltenham et Aintree cette saison – et ce week-end, elle a la France en ligne de mire alors qu’elle chevauche Ajas dans le Grand Steeple-Chase de Paris.

Blackmore est devenue le visage du jeu National Hunt lorsqu’elle a été couronnée coureuse de tête au Festival de Cheltenham, puis est entrée dans l’histoire avec sa victoire au Grand National au Minella Times.

Dimanche, elle cherchera à devenir la première jockey féminine à remporter la course la plus prestigieuse du genre en France, lorsqu’elle fera équipe avec l’entraîneur et ancien champion jockey David Cottin pour monter Ajas.

« C’est un privilège de pouvoir participer à la course et encore mieux quand on peut monter à cheval comme Ajas », a déclaré Blackmore.

«J’ai regardé ses vidéos, et il a l’air d’un très beau cheval à monter, très simple – et il semble aussi qu’il s’améliore. C’est un cheval très excitant à monter.

« Ce sera ma première fois là-bas, ma première fois sur cette piste. Je pense que c’est un très beau cheval pour faire l’expérience d’Auteuil – il sait ce qu’il fait plus que tout. »

Les restrictions de coronavirus ont bien sûr rendu la vie plus difficile pour les jockeys itinérants, et ce sera une visite éclair pour Blackmore – qui a fait appel à deux des meilleurs pour demander des conseils.

« Les problèmes de quarantaine sont assez stricts, donc je n’arrive pas en France avant dimanche matin, et je marcherai alors sur la piste, et j’aurai une idée. J’ai également parlé avec Ruby (Walsh) pendant la semaine, et David Cottin – et il pourra évidemment m’en dire beaucoup plus que la plupart des entraîneurs, je pense, sur la piste », a-t-elle déclaré.

«Je vais certainement en parler à certaines personnes, et marcher moi-même sur le parcours. En fin de compte, c’est moi qui le surfe, et je dois en quelque sorte le comprendre par moi-même.

« Je n’ai évidemment vu que des photos et des vidéos (des clôtures d’Auteuil) – et elles ont l’air énormes! Elles ont l’air très grandes, mais je suis très excitée de pouvoir faire le tour là-bas – et de pouvoir monter à cheval comme Ajas le fait. c’est d’autant plus excitant.

«En Irlande et en Angleterre, nous avons Cheltenham, Punchestown et le Grand National, mais je pense qu’ils sont suivis de près par le Grand Steeple-Chase de Paris.

« C’est définitivement une course que nous regarderions et admirerions toujours. C’est une course à laquelle vous seriez très excité de participer, et je suis simplement excité à ce sujet plus que tout! »

Isabelle Pacault a été la première entraîneuse à remporter le Grand Steeple en 2019 avec Carriacou – tandis que Louisa Carberry, mariée au jockey Champion Hurdle, Philip, a emboîté le pas l’année dernière avec Docteur de Ballon. Les deux anciens vainqueurs sont à nouveau alignés.