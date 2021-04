Rachael Blackmore a toujours du mal à comprendre l’ampleur de son exploit après avoir remporté la gloire de Randox Grand National à Aintree.

Le joueur de 31 ans est habitué à briser les frontières, passant d’une relative obscurité à devenir l’un des principaux jockeys de la chasse nationale de chaque côté de la mer d’Irlande en l’espace de six ans en tant que professionnel.

Le mois dernier, Blackmore est devenue la première femme à monter la gagnante du Champion Hurdle à Cheltenham, à bord de la brillante jument Honeysuckle, et ses six gagnants au Festival l’ont vue couronnée de premier rang.

Alors que ces triomphes importants ont transcendé le sport dans une certaine mesure, la victoire historique de samedi dans le plus grand steeple du monde a vu la superstar réticente Blackmore recevoir une acclamation mondiale.

« Pour être honnête, il est encore difficile de tout traiter. Cela a été incroyable », a-t-elle déclaré.

«J’étais censé rentrer à la maison samedi soir, mais j’ai raté mon vol, alors je suis rentré à la maison dimanche et je suis rentré chez moi dimanche soir.

«Je suis vraiment resté éveillé dans mon lit toute la nuit de samedi. J’étais complètement épuisé et je me suis couché en pensant que j’allais passer une bonne nuit de sommeil, mais je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter. Je rattrape mon sommeil depuis!

«Je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui s’était passé, je suppose. Votre adrénaline serait toujours en hausse et vous penseriez à ce qui a été l’un des plus grands jours de ma vie, alors dormir ne le permettrait tout simplement pas!

Blackmore est bien habituée au succès dans les grandes courses, mais admet que le sentiment de remporter le National sur le Minella Times formé par Henry de Bromhead était différent de tout ce qu’elle avait vécu auparavant.

« C’est une course très excitante à laquelle participer », a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

«J’avais déjà monté le Minella Times, et c’est un beau cheval à monter qui saute vraiment bien, alors j’avais hâte de franchir les barrières nationales avec lui.

«Il y a beaucoup d’anticipation dans la préparation du National. C’est tellement unique – 40 chevaux et 30 sauts. Je suppose que l’excitation était l’émotion dominante de samedi matin.

« Vous savez très vite si un cheval se dirige vers les clôtures ou non, et Minella Times les a absolument pris. Après avoir sauté deux ou trois clôtures, je savais qu’il s’amusait vraiment, et nous avons eu un passage fantastique.

« Une fois que vous avez surmonté la chaise et le saut d’eau, vous pouvez en quelque sorte reprendre votre souffle alors que vous avez tout surmonté et qu’il vous suffit de recommencer! »

Alors que Minella Times semblait avoir remporté la victoire pour maintenir la course, ce n’est qu’après avoir passé le poteau que Blackmore s’est laissé croire qu’elle avait remporté la plus importante des victoires.

Elle a ajouté: « J’entendais le commentateur dire que nous avions quatre longueurs d’avance, et je savais que mon cheval ne se fanait pas sous moi – il allait rester au galop jusqu’à la ligne. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que cela pourrait arriver – et quelques pas plus tard, cela s’est produit.

« Le sentiment était juste une exaltation complète. C’est légèrement différent de Cheltenham – où vous montez Honeysuckle dans un Champion Hurdle, elle est préférée, et il y a un peu de pression attachée à cela.

«En sortant dans le Grand National, je n’ai ressenti aucune pression. Il n’y a pas la même attente, car tout le monde connaît la chance que cela implique.

« Après Honeysuckle, mon sentiment initial était plus de soulagement, puis de joie, alors qu’après le National, c’était tout de suite une joie totale. »

Habituellement si calme dans une course et après, Blackmore n’a pas trouvé si facile de garder ses émotions sous contrôle sur Merseyside.

« J’étais probablement (émue) après, mais c’est l’Aintree Grand National – c’est une course si grosse », a-t-elle déclaré.

« Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas de grandes courses à Cheltenham. Mais Cheltenham dure quatre jours, avec des chevaux extrêmement importants qui courent tous les jours – vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de vous détendre le mardi soir et de profiter de la journée, car vous un jour très important le lendemain.

« Après le National, Aintree avait fini. J’ai fait un tour dans le pare-chocs, mais c’est juste différent. »

Parmi ceux qui ont félicité Blackmore pour son triomphe national, il y a le grand tennis Billie Jean King et Ringo Starr, batteur des Beatles.

«C’est phénoménal», a-t-elle déclaré.

«Nous allions en vacances en camping en France quand nous étions plus jeunes, et les Beatles étaient sur le lecteur CD de la voiture.

«J’ai grandi en les écoutant, donc c’est difficile à croire quand des gens comme ça vous envoient leurs meilleurs vœux.

« J’ai reçu de bons voeux de partout, et les gens sont tellement gentils. Je me sens extrêmement chanceux d’être dans la position dans laquelle je suis. »

Contrairement à beaucoup de ses collègues de la salle de pesée, Blackmore n’a pas été élevée pour être un jockey.

Cependant, dès son plus jeune âge, la fille d’un producteur laitier et d’un instituteur aimait les chevaux – et le Grand National en particulier.

Elle a ajouté: « Je me souviens quand le sileage a été coupé en essayant de faire sauter mon poney dans les canaux d’herbe dans le champ – et j’ai imaginé que je sautais des clôtures à Aintree.

«Le Grand National a été la première chose qui a captivé mon imagination dans le monde de la course. C’est ce genre de course spéciale qui capte un public mondial – je n’ai jamais pensé que je gagnerais un jour.

« Je sais que je continue à le dire, mais c’est vraiment difficile à comprendre. »

Blackmore n’a certainement pas eu la tâche facile, entamant sa carrière de cavalière amateur luttant pour les vainqueurs sur le circuit point à point avant de prendre la décision audacieuse de devenir professionnelle à l’âge de 25 ans.

Sa carrière dans les rangs rémunérés a connu un début régulier plutôt que spectaculaire, mais elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais douté d’avoir pris la bonne décision.

Elle a déclaré: « Il m’a fallu un certain temps pour obtenir ce premier gagnant en tant que professionnelle, mais je n’étais pas étranger à attendre longtemps pour un gagnant – ils ne sont pas vraiment venus vite en tant qu’amateur.

«Il n’y a jamais eu un moment où je me suis dit ‘ai-je fait la bonne chose?’, Et c’était principalement parce que je roulais beaucoup plus.

«J’allais courir presque tous les jours. Peut-être que ce n’était que pour une ou deux courses, mais je courais beaucoup plus qu’avant – ce qui signifiait que je m’entraînais davantage et que je m’améliorais dans ce que je faisais.

« J’ai reçu beaucoup de soutien. Shark Hanlon était mon principal soutien à l’époque, et je n’étais pas anxieux parce que le vainqueur ne venait pas parce que c’est la course, malheureusement. »

Pas du genre à chercher les feux de la rampe, Blackmore est néanmoins consciente de sa position actuelle en tant que modèle pour les jockeys potentiels du futur – qu’ils soient hommes ou femmes.

Elle a déclaré: «Quand j’ai commencé, je voyais Nina Carberry et Katie Walsh accomplir des choses énormes. Voir ce qu’elles accomplissaient m’a encouragé et ne m’a jamais fait penser au genre – je ne suis jamais entré dans la salle de pesée en pensant au genre.

«J’espère que cela continuera maintenant, et que le même encouragement sera là pour d’autres personnes.

« Nous sommes très chanceux dans notre sport que ce (genre) ne soit pas un problème. C’est la même chose avec Hollie Doyle on the Flat – vous espérez que tout cela aidera. »

Blackmore tient à rendre hommage à De Bromhead, qui a lui-même connu un succès remarquable à Cheltenham et Aintree.

Comme si devenir le premier entraîneur à remporter le Champion Hurdle, le Champion Chase et la Gold Cup la même semaine ne suffisait pas, il a également sellé le deuxième de la Gold Cup et les deux premiers du Grand National, avec Minella Times suivi à domicile par compagnon d’écurie Balko Des Flos.

«Les réalisations de Henry sont tout simplement phénoménales», a-t-elle déclaré.

« C’est incroyable ce qu’il a fait – cela ne s’est jamais produit auparavant. J’espère vraiment que cet angle ne sera pas oublié.

«Entraîner ces vainqueurs à Cheltenham, et avoir un doublé dans la Gold Cup, était incroyable – et ensuite sortir et avoir un doublé dans le Grand National, c’est vraiment une histoire phénoménale.

« C’est un entraîneur exceptionnel, et je me sens très chanceux de faire partie de son équipe. Il a une très bonne équipe qui travaille pour lui, et c’est un privilège de faire partie de tout cela. »

Avec Cheltenham et Aintree dans le rétroviseur pour cette saison, Blackmore apprécie les défis à venir – avec le Punchestown Festival prochain sur le calendrier des grandes courses.

Elle peut s’attendre à de nombreuses montures de haut niveau et potentiellement à faire plus d’histoire, alors qu’une course passionnante avec Paul Townend pour être couronné champion jockey d’Irlande arrive à son paroxysme.

Leur amitié et rivalité remonte à Blackmore qui a remporté une toute première victoire sur le circuit des courses de poneys alors qu’elle n’avait que 15 ans.

«Je dirais que j’ai participé à cinq ou six courses de poneys au total, et Paul aurait été très accompli à l’époque et était le champion de la course de poneys», a déclaré Blackmore.

«Pour moi, il a fallu beaucoup plus de temps pour que le sou tombe. Il était extrêmement bon à l’époque, et je n’étais certainement pas dans la même ligue.

« Vous ne penseriez pas que nous serions dans la situation actuelle si vous regardez la vidéo. Si vous deviez choisir quelqu’un pour piloter un futur vainqueur du Grand National à partir de cette vidéo, je dirais que je ont été environ 500-1! «

Elle a ajouté: «Les quatre dernières semaines ont été brillantes, mais vous ne pouvez jamais accomplir tout ce que vous voulez accomplir en course.

« Les courses tournent constamment. Nous sommes revenus de Cheltenham, et c’était génial, mais quelques jours plus tard, nous étions à Fairyhouse pour l’Irish Grand National – puis nous étions à Aintree et maintenant nous nous préparons pour Punchestown.

«C’est une roue en constante évolution dans laquelle vous appréciez vraiment ce qui se passe, mais vous vous concentrez également sur ce qui s’en vient.

« Je suppose qu’il y a de la pression pour prouver que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Mais en même temps, si la pression m’atteignait, je serais probablement dans le mauvais travail.

« Ce n’est pas vraiment un travail pour moi. Vous êtes une personne très privilégiée quand vous pouvez faire quelque chose que vous aimez et être payé pour cela. »

Bien que l’objectif de Blackmore soit pour le moment de mettre fin à une campagne remarquable sur un niveau élevé, elle espère qu’il sera temps de célébrer cet été – une fois que les restrictions relatives aux coronavirus le permettront.

Elle a dit: «Dès que Covid aura décidé de cesser et de résister, il y aura une fête!

« Nous avons une pause à la fin du mois de juin, donc ce serait bien de partir si nous le pouvons, mais je ne pense pas que vous puissiez faire trop de planification dans les circonstances actuelles. »