Rachael Blackmore a été étonnée de recevoir des messages de félicitations de la légende du tennis Billie Jean King et du musicien Ringo Starr après être devenue la première femme jockey à remporter le Grand National.

Blackmore, qui a conduit le Minella Times à la victoire à Aintree, dit que son exploit n’a toujours pas coulé, mais elle pense que la victoire changera probablement sa vie pour toujours.

« Je ne pense pas que vous deveniez beaucoup plus célèbre que Ringo Starr et Billie Jean King », a-t-elle déclaré Actualités Sky Sports. «Il est incroyable que ces personnes vous souhaitent bonne chance et vous félicitent pour vos réalisations.

« Il est difficile de comprendre qu’ils connaissent même mon nom. C’est incroyable. J’ai tellement de bons voeux de la part de tant de personnes différentes, des gens qui envoient des cartes et des lettres que je ne connais même pas. C’est juste un soutien fantastique et tout le monde a été si gentil « .

Blackmore, 31 ans, est à la fois humble et modeste. Elle a grandi dans une ferme du comté de Tipperary et a toujours eu un amour pour les chevaux, un animal qui, dit-elle, lui a donné certains des meilleurs jours de sa vie.

















La jockey du Grand National Rachael Blackmore affirme que devenir la première femme jockey à remporter la course « ne peut être qu’une chose positive » pour le sport féminin



En tant que jeune, elle participait à des jeux de poney club, mais son rêve était de toujours devenir jockey. Blackmore veut maintenant encourager d’autres jeunes dans le sport.

« Même faire un tour dans le Grand National est difficile, et encore moins de le gagner », a-t-elle déclaré. «C’est tellement éloigné de tout ce que je pensais être une véritable possibilité réaliste.

« On ne peut pas vraiment rêver assez grand. J’ai rêvé d’être un jockey et de participer à ces courses, mais je ne sais pas si j’aurais même pu rêver de les gagner. C’est juste fou ce qui peut arriver. Vous pouvez rêver comme grand comme tu veux je pense « .

Image:

Blackmore et l’entraîneur Henry De Bromhead ont triomphé avec Minella Times la semaine dernière



Lorsque Blackmore a franchi la ligne d’arrivée à Aintree, elle dit qu’elle n’a même pas enregistré qu’elle était la première femme jockey à remporter le Grand National.

« Dans les courses et les sports équestres en général, nous travaillons sur l’égalité de rémunération et l’égalité des chances », a-t-elle déclaré.

« Je pense que nous devrions tous être très fiers de cela. Ce n’est pas quelque chose qui est généralisé dans tous les domaines, mais c’est dans l’équitation et dans la course, donc en être fiers est quelque chose que nous devrions tous être ».

Au cours des dernières semaines, Blackmore a non seulement remporté le Grand National, mais elle a également terminé avec six gagnants au Festival de Cheltenham, ce qui signifie qu’elle a remporté le trophée Ruby Walsh pour avoir dirigé le jockey de Cheltenham.

Image:

Blackmore est devenue la première femme jockey à remporter le Grand National la semaine dernière



Elle a été décrite par beaucoup comme une pionnière. En grandissant, ses idoles étaient comme les jockeys Charlie Swan, Davy Russell et Ruby Walsh. Mais elle est maintenant là-haut à part entière.

On dit même qu’elle devrait recevoir une dame, à laquelle elle a répondu de sa manière généralement modeste.

«Je pensais en fait que c’était un peu une rumeur ou une blague», a-t-elle déclaré. « Cela me semble juste hors de ce monde. Il faudrait le voir pour le croire, je pense que quelque chose comme ça pourrait être possible ».

S’il y a quelque chose que le joueur de 31 ans a prouvé ces derniers jours, c’est que tout est possible.