Races de chiens dangereuses : pourquoi les chiens ressemblant à des pitbulls sont-ils controversés ?

Dans une tournure étrange des événements le mois dernier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé qu’il interdirait les tyrans américains XL, un type de chien en forme de pit-bull qui avait récemment été impliqué dans un certain nombre d’attaques violentes et parfois mortelles.

« Ces chiens sont dangereux », a déclaré Sunak. « Je tiens à rassurer le public sur le fait que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. »

Cela s’est produit peu de temps après la diffusion de vidéos montrant une attaque de chien qui a blessé une fillette de 11 ans nommée Ana Paun à Birmingham, en Angleterre. Paun a subi des blessures au bras et à l’épaule lors de l’attaque qui l’ont obligée à se rendre à l’hôpital pour des points de suture. Deux hommes à proximité ont aidé Paun et ont chassé le chien et se sont également retrouvés à l’hôpital.

Le même mois, au Royaume-Uni, deux de ces chiens ont attaqué et tué un homme de 52 ans.

Les intimidateurs XL sont perçus comme dangereux, mais est-ce vraiment ancré dans la réalité ?

« Nous avons eu beaucoup d’attaques de chiens, ou il semble que nous ayons eu beaucoup d’attaques de chiens, au cours des deux dernières années », déclare Tom McTague, rédacteur politique d’UnHerd et animateur du podcast. Ces temps. « Et il semble qu’une grande partie de ces attaques soient dues au tyran américain XL – un chien qui ressemble beaucoup à un gros pitbull – qui est une sorte de nouveau type de chien d’après ce que nous pouvons tous comprendre. Et c’est tellement nouveau, en fait, que nous ne l’avons pas vraiment identifié comme une race, et cela fait partie du problème.

Après l’interdiction annoncée par Sunak, les propriétaires de ces chiens sont descendus dans la rue pour protester. Les groupes de protection des animaux ont condamné l’annonce de Sunak. « La race n’est pas un indicateur fiable du comportement agressif chez les chiens. N’importe quel chien a le potentiel de mordre », a déclaré Samantha Gaines, experte en bien-être des chiens à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dans une déclaration au nom d’une coalition d’organisations de protection des animaux et de vétérinaires opposées à l’interdiction. « Nous avons besoin de solutions qui ne soient pas discriminatoires, mais qui favorisent la possession responsable d’animaux de compagnie » plutôt que d’interdire les races de chiens.

Noel King, animateur du podcast d’information quotidien de Vox Aujourd’hui, expliqué, voulait en savoir plus sur les raisons pour lesquelles cette race de chien est si controversée. Elle a donc contacté la journaliste Bronwen Dickey, auteur de Pit Bull : la bataille pour une icône américaine. Une transcription partielle de leur conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit. Écoutez l’intégralité de la conversation partout où vous trouvez des podcasts.

Avant d’écrire votre livre, vous deviez avoir des connaissances sur les pitbulls, n’est-ce pas ? Vous deviez avoir une sorte de connaissance de votre réputation. Que saviez-vous de ces animaux ?

J’avais entendu dire que la seule raison pour laquelle quelqu’un aurait un pitbull, c’est s’il était intéressé par les combats de chiens, que tous les pitbulls étaient des chiens de combat, que quelque chose n’allait pas génétiquement chez eux et qu’ils pouvaient paraître gentils un instant, mais alors quelque chose cela arriverait et ils craqueraient et vous attaqueraient. Qu’ils étaient en quelque sorte des mutants biologiques et qu’ils n’avaient été acquis que comme armes par des personnes violentes. Je l’ai vraiment pris à cœur. Sinon, je n’avais aucune expérience avec les chiens.

Je n’en savais pas assez pour savoir que ce n’était pas vrai. Plus j’y réfléchissais, plus je réalisais que la science expliquant pourquoi les gens craignaient ces chiens était vraiment terrible. Il n’y avait vraiment aucune science. C’était toute sorte de folklore, de mythe et de sensationnalisme médiatique – et cela m’a donné une fenêtre pour parler de beaucoup d’autres sujets différents, en utilisant le pitbull comme objectif.

Qu’est-ce qu’un pit-bull ? Nous avons entendu parler de ce tyran américain XL au Royaume-Uni et du fait qu’il s’agit d’un mélange de plusieurs sortes de chiens. Mais ils ont du mal à déterminer ce qu’est ce chien. Est-ce une race ? Est-ce une sous-race ? Est-ce quelque chose de différent ?

Quand on dit pitbull, on parle d’une forme de chien. Nous ne parlons pas d’une race spécifique de chien. Cela ressemble beaucoup au mot chien : il peut désigner de nombreux chiens différents. C’est comme dire « berline ». Une Honda Civic est une berline, mais toutes les berlines ne sont pas des Civic.

Dans cette catégorie de pitbull – qui est vaguement un chien ayant une sorte de lignée liée aux bouledogues et aux terriers – vous avez quatre races pures : le pitbull américain, l’American Staffordshire terrier, le Staffordshire bull terrier et le relativement nouveau. Un tyran américain. Il existe de très nombreux mélanges de ces chiens et des croisements de ces chiens.

On parle vraiment d’une forme très vague quand on dit pitbull. « En forme de pit-bull » est probablement plus précis.

Les chiens en forme de pit-bull sont-ils nés intrinsèquement violents, nés prêts à se battre, nés plus forts que les autres chiens ?

Cela dépend de ce que vous voulez dire et de quels chiens vous parlez. Le groupe est devenu tellement diversifié à ce stade. Il y a tellement d’éleveurs, il y a tellement de mélanges, il y a tellement de portées accidentelles que c’est presque aussi précis que de dire à quoi ressemblent les Américains, ou les Britanniques, ou les gens de Caroline du Nord ? Au sein de ce groupe vaste et diversifié, vous pouvez rencontrer des personnes souffrant de problèmes ou de troubles neurologiques ou biologiques. Il se peut que vous ayez des personnes qui vivent dans le stress et dans des traumatismes.

Le [dog] Le groupe lui-même est si grand qu’on ne peut vraiment pas se prononcer à son sujet. Si vous remontez à l’histoire de la race ou à l’histoire de la race d’origine, il y avait des lignées de combat très connues de ces chiens, mais il y en a aussi beaucoup qui n’ont jamais vu de fosse à chiens.

Définir les chiens par les personnes qui les ont maltraités [for dog fighting], je pense, c’est dommage. Il est tout à fait vrai que cette histoire était là. Mais c’était aussi vrai pour beaucoup de chiens qui ne se laissent pas entraîner par ça. [controversy]. Le boxeur, le shar-pei, le Boston terrier, le bull terrier anglais – tous avaient des antécédents de combat. Pourtant, nous ne nous énervons pas autant à leur sujet parce que nous n’avons pas le genre de tempête culturelle autour des types de personnes qui possèdent ces chiens et de ce que tout cela signifie.

Quelle est l’histoire des chiens « mauvais » ou « à problèmes » ?

Les premiers chiens diabolisés, du moins aux États-Unis, n’étaient pas des pitbulls. C’étaient de petits chiens blancs et moelleux, connus à l’époque sous le nom de spitz allemands. La première interdiction de race en Amérique a eu lieu dans le New Jersey et visait le spitz allemand. Et ils étaient très, très populaires. Le même genre de mythologie de la peur s’est développé autour d’eux en raison de toutes sortes de changements dans la société. Ils étaient connus comme les animaux de compagnie des dames, et il y avait des éditoriaux [arguing] que les femmes avaient des animaux de compagnie au lieu d’avoir des enfants et que la société allait en enfer à cause de cela.

Parce qu’ils étaient populaires et qu’ils étaient associés à ces changements sociaux, les gens croyaient qu’ils mordaient davantage et qu’ils étaient en quelque sorte venimeux et qu’ils transmettaient la rage. Nous n’avions pas les connaissances scientifiques nécessaires pour savoir que ce n’était pas vrai.

Et puis vous avez eu ces cycles de chiens démoniaques après ça. Dans les années 1920, il y avait une énorme tempête de peur autour de ce qu’on appelait alors le chien policier allemand – maintenant nous l’appelons un berger allemand. Ils revenaient avec des anciens combattants qui avaient servi outre-mer. Ils étaient associés à des contrebandiers qui cachaient des réserves d’alcool pendant la Prohibition et ce genre de choses.

Dans les années 50 et 60, vous avez eu peur du Doberman. Puis il y a eu un cycle de peur de Saint Bernard : Cujo était un Saint-Bernard. C’est donc une chose très cyclique. À mesure que la société évolue, il y aura toujours un chien considéré comme le chien monstre.

Et dans les années 80, cela a coïncidé en quelque sorte avec l’émergence du hip-hop, l’émergence de la culture de rue et la popularité commerciale de la culture de rue. Donc dans les années 80 de Reagan, quand il y avait beaucoup de panique morale, [pit bulls] étaient juste une sorte de prochain chien démon sur le tapis roulant.

On dirait que c’est devenu racialisé, comme c’est le cas pour tant de choses aux États-Unis, n’est-ce pas ?

Beaucoup.

Parce que si on parle de culture hip-hop, de jeunesse urbaine, on parle de Américains noirs.

Sans aucun doute.

Alors parlez-moi de ce que nous voyons. Vous dites que, dans une certaine mesure, c’est la même chose que le trope du chien démon, mais dans une certaine mesure, c’est différent. Où sont les différences ? Qu’est-ce qui rend la situation du pitbull unique en Amérique ?

Son association avec la culture hip-hop, la culture de rue et les personnes de couleur est, pour autant que j’ai pu le constater dans mes recherches – et j’étudie cela depuis très, très longtemps – devenue un proxy pour beaucoup d’autres préoccupations sociales. Les gens n’ont pas seulement peur du chien de la même manière qu’ils ont craint les autres chiens dans le passé. Ils veulent les éradiquer. Ils veulent les faire sortir de leurs communautés. Ils parlent d’eux dans des termes empruntés à la règle de la goutte unique : ils ne veulent pas que ces chiens entrent dans le pool génétique et falsifient les bons chiens du quartier.

Il y a des propriétaires, plutôt que de dire qu’ils ne veulent pas de certaines personnes dans leurs complexes d’appartements, ils disent simplement qu’ils ne veulent pas de personnes avec certains chiens, et c’est en quelque sorte une façon de contourner d’autres problèmes. Au début des années 90, à Boston, il y avait un programme pilote dans lequel la possession d’un pitbull était utilisée comme une sorte d’excuse pour un arrêt et une fouille avec les forces de l’ordre. Les forces de l’ordre se rendaient dans certains quartiers et voyaient des jeunes hommes avec des pitbulls et leur disaient : « Donnez-moi votre permis » ou « J’ai besoin d’obtenir tout ce genre d’informations » sur eux auxquelles ils n’auraient pas droit autrement simplement parce que ils avaient un pit-bull. C’est devenu une véritable guerre culturelle, une autre victime des guerres culturelles.

Est-ce toujours le cas en 2023 ?

Oui, moins, mais quand même oui. La bonne chose qui s’est produite au cours de la dernière décennie, c’est que maintenant ces chiens sont si populaires et les gens sont tellement habitués à les voir partout avec tout type de personne de tout type d’origine qu’ils n’ont plus le genre de valeur de choc qu’ils ont. Il y a 20, 30 ou même 40 ans. Mais dans d’autres endroits, comme nous le constatons au Royaume-Uni, ce cycle d’indignation s’est répété.

Avez-vous déjà possédé un pitbull ?

Oui. Eh bien, je veux dire, un mélange [breed]. Ses tests génétiques sont ceux du berger australien, ou quelque chose du genre, et du Staffordshire américain. Mais je veux dire, qui sait ? C’est une chienne merveilleuse. Elle est notre cœur. Elle est très câline et merveilleuse.

Cela ne veut pas dire que je nie que d’autres personnes aient eu de très très mauvaises expériences. Je ne veux jamais effacer cela ni invalider leur peur, ce qui me semble tout à fait compréhensible. Bien souvent, c’est comme une guerre d’anecdotes, où les gens disent : « Je suis terrifié par ces chiens. Mon voisin en avait un et je me sentais toujours menacé » ou « Il s’en est pris à mon chien ». Et que je dise : « Eh bien, mais le mien est vraiment charmant » n’a pas vraiment d’importance. Cela n’aide pas vraiment. La peur ne fonctionne pas de cette façon.

Je n’ai donc jamais essayé d’éliminer la peur des gens ou d’invalider leurs peurs. Mais je pense que nous pouvons faire mieux. Pour ceux qui veulent plus d’informations, qui veulent de la vraie science, qui veulent des politiques empiriques et des données réelles, je pense qu’il y a beaucoup de place pour remplacer cette peur par l’information.