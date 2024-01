Race et folie dans un asile Jim Crow

Le nom d’une conférence de l’Université Harvard donnée à Antonia Hylton, étudiante de première année : « La folie en médecine ». La conférence de 2011 s’est penchée sur le développement de la psychiatrie moderne.

Hylton a déclaré que, immédiatement « accrochée » au sujet alors qu’elle poursuivait ses études en histoire et en sciences, elle avait remarqué que les Noirs étaient absents des récits historiques qu’elle lisait sur la maladie mentale.

Déterminée à en savoir plus, Hylton s’est lancée dans une exploration indépendante qui l’a conduite dans une mission d’une décennie, passant au peigne fin des recherches d’archives souvent obscures et collectant des histoires orales auprès de patients survivants et d’employés d’établissements de santé mentale.

En chemin, Hylton a découvert les histoires de certains membres de sa propre famille dont les expériences vécues avec un traumatisme mental avaient provoqué une stigmatisation et une honte générationnelles.

Ces histoires vraies sont rigoureusement rapportées et étroitement liées dans le premier livre de Hylton, « Madness : Race and Insanity in a Jim Crow Asylum » (Legacy Lit/Hachette Book Group), publié mardi. Hylton est correspondant de NBC News et MSNBC.

Antonia Hylton. Marc Clennon

Dans ses 368 pages, se déroule l’histoire de l’hôpital de Crownsville – anciennement connu sous le nom de Maryland Hospital for the Negro Insane.

« Madness » ramène les lecteurs à une froide journée de mars 1911, lorsque les autorités ont fait marcher une douzaine d’hommes noirs au cœur d’une forêt du Maryland. Les hommes ont été contraints de défricher le terrain, de couler du ciment, de poser des briques et de récolter du tabac. Une fois la construction terminée, ils sont devenus les 12 premiers patients de l’hôpital.

En évoluant d’un camp de travail vers ce qui était pratiquement une petite ville située sur 1 500 acres, la tristement célèbre institution est devenue un microcosme de batailles pour l’esclavage, l’intégration raciale et les droits civiques. À son apogée, la population de l’hôpital débordait, avec 2 700 patients.

L’institution a fermé ses portes en 2004 ; les documents restants documentant le campus tentaculaire et ses patients « nous racontent une histoire typiquement américaine », écrit Hylton.

NBC News s’est récemment entretenu avec Hylton via Zoom. L’interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

NBC News : Vous avez partagé que votre parcours pour écrire le livre a duré une décennie.

Antonia Hylton: J’ai passé d’innombrables heures à rechercher et à lire les procès-verbaux, lettres et autres documents des responsables de l’hôpital de Crownsville. Puis j’ai réalisé que même avec les archives survivantes, l’histoire orale, dans la tradition africaine et diasporique, était nécessaire. Le livre tisse le témoignage de plus de 40 anciens patients et employés de Crownsville, avec des dossiers conservés aux archives de l’État du Maryland et d’autres qui avaient été conservés au domicile d’anciens membres du personnel. J’ai également lu des articles de journaux historiques appartenant à des Noirs et de publications grand public.

NBC News : Qu’est-ce qui vous a marqué en parcourant les disques ?

Hylton: Ce que j’ai découvert m’a laissé abasourdi, et il y a eu des montagnes russes d’émotions. Il y a eu des moments où j’ai pleuré. Les médecins ont écrit des choses incroyablement racistes sur leurs patients. On les qualifiait d’insultes racistes. Il y a eu d’horribles incidents de mauvais traitements en milieu clinique et au quotidien.

En 1923, selon le journal afro-américain de Baltimore et d’autres récits, un patient a eu un désaccord avec un jeune gardien qui l’a nargué et lui a couvert la bouche avec du papier anti-mouches collant. Le patient a retiré le papier et lui a rendu la pareille, mais alors qu’il s’éloignait, le gardien l’a prévenu : « Je vais vous donner une leçon. » Cette nuit-là, il a traîné le patient jusqu’au sous-sol de l’hôpital et l’a matraqué avec une batte. Son visage était à peine reconnaissable. Il a rendu son dernier souffle sur une table de l’infirmerie de l’hôpital.

NBC News : Le livre note qu’à la fin du 20e siècle, les asiles ont disparu de la vue, mais les prisons et les prisons sont de plus en plus devenues des centres de traitement de facto pour les membres de la population aux prises avec une maladie mentale.

Hylton: Mon souhait est que « Madness » nous aide à comprendre à la fois notre système de santé mentale actuel, défaillant, et notre système carcéral. En fin de compte, l’histoire de Crownsville ouvre une fenêtre sur le passé et l’avenir des soins de santé mentale pour les Noirs américains et tous.

NBC News : Quels autres points à retenir espérez-vous que le livre apportera sur la santé mentale ?

Hylton: Je pense que nous devons écouter davantage et avoir des discussions sans jugement. Chaque Américain, de tous horizons, peut s’identifier à une certaine angoisse à laquelle lui-même ou ses proches ont été confrontés. Pendant la pandémie, nous avons constaté que certaines personnes souffraient de dépression, d’anxiété, de solitude et de toxicomanie. Et les données nous indiquent que les jeunes sont très préoccupés par l’état du monde et par les systèmes qui mettent leur avenir en danger. Tout cela peut avoir un réel impact sur le bien-être mental. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l’autruche. Nous devons faire quelque chose qui nous prépare à un avenir meilleur.

