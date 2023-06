Race et discrimination : quel est leur véritable impact ?

Pour le numéro de ce mois-ci de The Highlight, Vox s’est associé à la salle de presse à but non lucratif Capital B dirigée par des Noirs pour explorer les effets insidieux de la discrimination sur les Noirs américains.

La collaboration – qui fait partie d’un partenariat continu avec Capital B – a été suscitée en partie par le travail de chercheurs de l’Université de Chicago, qui ont compilé près de 50 ans d’études examinant les préjugés contre les Noirs dans presque tous les aspects de la vie moderne, ce qui ils ont partagé exclusivement avec Vox et Capital B.

Les chercheurs, dirigés par Sendhil Mullainathan – l’un des chercheurs à l’origine de l’étude séminale sur la discrimination des CV « Emily et Greg sont-ils plus employables que Lakisha et Jamal ? » — passé en revue des décennies d’études. Ils ont constaté que la discrimination a un impact sur les efforts consécutifs et les tâches banales, de l’achat d’une maison et de la candidature à des emplois, à la recherche d’une nouvelle église et à l’utilisation d’applications de covoiturage. Autrement dit, la discrimination est partout.

Ce n’est pas nouveau pour les dizaines de millions de Noirs américains qui en font l’expérience quotidiennement. Mais alors que de nombreux Américains blancs continuent de se demander si le racisme systémique existe, ces myriades d’études offrent une affirmation, étayée par des données en termes non équivoques, de son existence et de son omniprésence. Ceci, à son tour, nous a donné l’occasion de nous demander : qu’arrive-t-il à la vie des Noirs lorsque vous subissez des actes racistes jour après jour ? Quelles solutions existent ? Et quels soins pouvons-nous apporter ?

Illustration par Xia Gordon pour Vox et Capital B ; visualisation de données par Alvin Chang pour Vox et Capital B

La discrimination n’est pas seulement exaspérante. Cela vole le temps des Noirs.

Vox a analysé des dizaines d’études et a découvert que le racisme s’accumule de manière insidieuse.

Par Sean Collins et Izzie Ramirez

Meika Ejiasi pour Vox et Capital B

Une société raciste nuit à votre santé

Du stress chronique au cancer, la discrimination raciale altère la vie des Noirs américains au fil du temps.

Par Margo Snipe

Xia Gordon pour Vox et Capital B

Comment les voitures alimentent les inégalités raciales (à venir mardi)



La voiture peut être une source de liberté. Ils favorisent également la discrimination.

Par Marin Cogan

Xia Gordon pour Vox et Capital B

Discrimination automatisée par IA. Voici comment le repérer. (à venir mercredi)



La prochaine génération d’IA s’accompagne d’un problème de biais familier.

Par Abby Ohlheiser

Xia Gordon pour Vox et Capital B

Qu’y a-t-il derrière le taux excessif de fibromes chez les femmes noires ? (à venir jeudi)



Est-ce des produits chimiques ? Régime? Stress?

Par Akilah Wise

Xia Gordon pour Vox et Capital B

Il faut repenser la discipline dans les écoles (à venir vendredi)



Comment l’école renforce les inégalités entre les enfants noirs et leurs pairs.

Par Jonquilyn Hill

Carlos Basabe pour Vox et Capital B

Comment gérer les traumatismes raciaux, selon des experts noirs (à venir vendredi)



Il n’y a pas de remède aux effets de la discrimination omniprésente, mais vous pouvez prendre des mesures pour aider à guérir.

Par Kenya Hunter

CRÉDITS

Éditeurs : Voix: Adam Estés, Libby Nelson, Lavanya Ramanathan, Julia Rubin. B majuscule: Dalila Johari-Paul, Simone Sébastien

Rédacteurs en chef/vérificateurs des faits : Voix: Elizabeth Crane, Kim Eggleston, Tanya Pai, Caitlin PenzeyMoog. B majuscule: Neil Cornish

Vérification supplémentaire des faits : Anouck Dussaud, Kelsey Lannin

Direction artistique: Dion Lee, Paige Vickers

Public: Gabriela Fernandez, Shira Tarlo, Agnès Mazur

Rédacteurs de production/projet : Lauren Katz, Nathan Hall