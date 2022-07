Raccourcissez votre liste de tâches avec 200 $ de réduction sur l’aspirateur robot Roborock S5 Max

Vous pourriez encore penser à robots aspirateurs plus un gadget qu’un moyen efficace de garder votre maison propre. Mais ces aspirateurs intelligents de haute technologie ont parcouru un long chemin depuis leur sortie il y a plus de deux décennies et peuvent être d’une grande aide lorsqu’il s’agit de raccourcir votre liste de tâches.

Aujourd’hui, des modèles avancés comme celui-ci sont équipés de tonnes de fonctionnalités comme la navigation laser, et peuvent même passer la serpillière et aspirer simultanément. Le Roborock S5 Max se vend généralement 550 $, mais en ce moment sur Amazon, vous pouvez le récupérer pour seulement 350 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page. Vous pouvez également trouver cet aspirateur pour le même prix chez les deux et Pour un temps limité.

Avec une puissance d’aspiration de 2 000 pascals, le S5 Max est conçu pour un nettoyage en profondeur du bois dur et des tapis. Et avec seulement 3,8 pouces, il est suffisamment fin pour nettoyer également sous les lits.

En plus d’aspirer vos sols, le S5 Max s’occupe également de la serpillière. Vous pouvez personnaliser le bon débit d’eau pour chaque pièce de votre maison, ce qui vous permet de nettoyer intensément les zones à fort trafic comme l’entrée ou les pièces sujettes à plus de dégâts, comme les cuisines et les vestiaires, tout en conservant l’eau sur les sols qui n’en ont peut-être pas besoin autant. se soucier.

Il utilise la navigation lidar pour générer une carte de votre maison pour l’itinéraire de nettoyage le plus efficace, ce qui vous permet également de désigner des zones interdites et sans nettoyage à l’aide de l’application compagnon. Et vous pouvez enregistrer jusqu’à quatre niveaux de cartes, ce qui est une fonctionnalité intéressante si votre maison a plus d’un étage.

Il a une durée de fonctionnement totale de 180 minutes sur une seule charge, et vous pouvez l’activer en appuyant sur un bouton ou avec l’application ou en utilisant un Alexa activé. appareil intelligent.