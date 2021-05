Rabindranath Tagore 160e anniversaire de naissance: ces faits moins connus sur Gurudev vous inspireront! | Actualités culturelles

New Delhi: Rabindranath Tagore, l’un des polymathes les plus célèbres et les plus vénérés que l’Inde ait jamais laissé derrière lui, un riche héritage de travail inspirant des générations à travers le monde. Tagore, également connu sous le nom de Gurudev, a joué un rôle central dans le façonnement de la littérature, de l’art et de la musique bengalis. À l’occasion de son 160e anniversaire de naissance, apprenons à le connaître un peu mieux.

Ces faits moins connus sur Gurudev vous inspireront sûrement:

1. Rabindranath Tagore était le plus jeune des treize enfants survivants. Il est né dans le manoir Jorasanko à Calcutta à Debendranath Tagore et Sarada Devi. Malheureusement, sa mère est décédée à un âge précoce et son père a beaucoup voyagé pour le travail. Il était surnommé Rabi.

2. Fait intéressant, la famille Tagore était à l’avant-garde de la renaissance du Bengale. Leur famille a publié des magazines littéraires; du théâtre et des récitals de musique classique bengali et occidentale sont régulièrement présentés.

3. Rabindranath Tagore est devenu le premier non-européen à remporter le prix Nobel de littérature en 1913. C’était pour le magnifiquement écrit Gitanjali.

4. Les compositions du barde du Bengale ont été choisies par deux nations comme hymnes nationaux: Jana Gana Mana de l’Inde et Amar Shonar Bangla du Bangladesh. De plus, l’hymne national sri-lankais a été inspiré par son travail.

5. Tagore avait une vision unique de la formation scolaire qu’il conceptualisa et nomma l’école Visva-Bharati. Tagore a utilisé un système de brahmacharya: les gourous ont donné aux élèves des conseils personnels – émotionnels, intellectuels et spirituels. L’enseignement se faisait souvent sous les arbres. Il a dirigé l’école, a contribué ses fonds de prix Nobel, et ses fonctions de steward-mentor à Santiniketan l’ont occupé: le matin, il a enseigné des cours; les après-midis et les soirs, il rédigeait les manuels des élèves. Il a largement collecté des fonds pour l’école en Europe et aux États-Unis entre 1919 et 1921.

6. Le prix Nobel de Tagore a été volé dans le coffre-fort de l’université de Visva-Bharati, avec plusieurs autres de ses biens le 25 mars 2004. Cependant, le 7 décembre 2004, l’Académie suédoise a décidé de présenter deux répliques du prix Nobel de Tagore. Prix, l’un en or et l’autre en bronze, à l’Université Visva-Bharati. Il a inspiré le film de fiction Nobel Chor.