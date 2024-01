Rabbit réinvente l’expérience numérique avec un appareil R1 alimenté par l’IA

La start-up américaine Rabbit et la société technologique Teenage Engineering ont conçu le R1, un « compagnon de poche » qui vise à renverser la domination des smartphones dans nos vies en utilisant l’intelligence artificielle pour accomplir des tâches.

Révélé la semaine dernière au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, le Lapin R1 est un assistant IA orange vif de la taille d’une paume, conçu pour prendre des mesures au nom de son utilisateur, même lorsque ces actions impliquent des étapes multiples ou complexes.

L’appareil, que l’entreprise a décrit comme un « compagnon de poche », pourrait être utilisé, entre autres, pour réserver des vols, diffuser de la musique ou éditer des images Photoshop.

Les utilisateurs appuient et maintiennent enfoncé un bouton sur le côté droit de l’appareil pour parler à leur R1 comme ils le feraient avec un talkie-walkie, en émettant des commandes en langage naturel et en affichant une interface visuelle simplifiée qui représente leur assistant sous la forme d’un lapin de style pixel art. .

Rabbit demande aux consommateurs de repenser bon nombre de leurs habitudes numériques avec cette invention épurée, notamment la manière dont ils interagissent avec les applications, les normes de sécurité qu’ils acceptent et l’apparence de leurs appareils.

Lors d’un discours prononcé au CES, le fondateur et PDG de Rabbit, Jesse Lyu, a déclaré que l’entreprise avait pour objectif de créer « l’ordinateur le plus simple » et une expérience utilisateur « agréable » – « quelque chose de si intuitif que vous n’avez pas besoin d’apprendre à l’utiliser ». .

“La meilleure façon d’y parvenir est de rompre avec le système d’exploitation basé sur des applications actuellement utilisé par les smartphones”, a-t-il déclaré. “Au lieu de cela, nous envisageons une approche centrée sur le langage naturel.”

Le R1 héberge l’IA personnalisée de Rabbit, un type de Large Action Model (LAM). Les LAM représentent une évolution des Large Language Models (LLM) devenus bien connus grâce aux chatbots comme ChatGPT.

Alors que ceux-ci génèrent simplement du texte en réponse à une intervention humaine, a expliqué Lyu, l’IA de Rabbit génère également des actions au nom des utilisateurs – des activités comme acheter des produits d’épicerie en ligne ou réserver des taxis ou des billets.

Ces types d’« agents » personnels d’IA sont de plus en plus médiatisés en ligne, mais Rabbit affirme qu’il s’agit du premier système d’exploitation construit avec un tel LAM.

Le LAM fonctionne en apprenant d’abord à comprendre les intentions et les comportements des gens sur des applications spécifiques, puis en imitant ces actions. Il n’est pas nécessaire d’intégrer des intégrations personnalisées telles que des interfaces de programmation d’applications (API) pour chaque application, car le modèle est universel et fonctionne dans tous les environnements mobiles et de bureau.

Lors du lancement, Rabbit indique que le R1 aura déjà été formé pour fonctionner avec les applications les plus populaires et qu’il continuera à déployer davantage de fonctionnalités à l’avenir. Cela permettra également aux utilisateurs de former leurs propres agents – ou « lapins » – sur des applications plus spécialisées.

L’appareil est autonome et n’a pas besoin d’être connecté à un smartphone pour fonctionner.

Pour le design industriel, Rabbit a travaillé avec Ingénierie chez les adolescents — connu pour ses innovations en matière de gadgets musicaux comme les synthétiseurs et les haut-parleurs — pour développer un look original avec une touche nostalgique.

La société affirme s’être inspirée du Tamagotchi – l’animal de compagnie numérique japonais – et viser à rendre l’appareil “aussi étonnamment beau qu’intuitif et fonctionnel”.

En plus d’un écran tactile de 2,88 pouces et du bouton Touch-to-talk, les composants physiques comprennent une molette de défilement pour naviguer dans l’écran et « l’œil de lapin » – une caméra rotative pour la vision par ordinateur. Cela permet aux agents d’effectuer des tâches telles que « chercher » dans le réfrigérateur et identifier les ingrédients qui s’y trouvent pour suggérer une recette.

En tant qu’avatar, le système d’exploitation est représenté à l’écran par une tête de lapin qui saute de haut en bas pendant le traitement des informations et danse avec des écouteurs lorsqu’il écoute de la musique.

Rabbit affirme que bon nombre de ses choix de conception présentent des avantages en matière de sécurité. Le bouton Touch-to-talk évite le « mode d’écoute permanent » des haut-parleurs intelligents, un gadget que Lyu a décrit comme « obsolète » dans son discours d’ouverture.

Le guide Dezeen sur l’IA

De même, la capacité de rotation de « l’œil » maintient l’objectif de la caméra dans une position où il est physiquement bloqué jusqu’à ce que l’utilisateur le demande, coupant ainsi une autre voie de surveillance.

Rabbit promet également un niveau élevé de cryptage et affirme que les utilisateurs auront toujours connaissance et contrôle des actions déléguées aux agents. L’appareil ne stockera pas les informations d’identification de l’utilisateur pour les services tiers.

Tout le traitement est effectué dans les centres de données plutôt que sur l’appareil, ce qui, selon Rabbit, signifie que l’appareil est peu coûteux – il coûte 199 $ US (159 £) – et consomme peu d’énergie.

Cela accroît toutefois la demande en matière de centres de données, qui nécessitent d’énormes quantités d’eau et d’électricité.

Lyu a déclaré qu’avec l’évolution rapide du LAM, le R1 finirait par aider les utilisateurs à faire des choses qui ne pourraient jamais être réalisées sur un téléphone basé sur une application, mais que l’appareil n’est pas conçu comme un substitut direct.

“Nous n’avons pas construit le Rabbit R1 pour remplacer votre téléphone”, a-t-il déclaré. “Il s’agit simplement d’une génération d’appareils différente. Le système basé sur des applications a été introduit il y a plus de 15 ans, et la nouvelle génération d’appareils alimentés par l’IA ne fait que commencer.”

Depuis le CES, Rabbit a pris des précommandes pour plus de 30 000 unités R1.

Parmi les autres appareils exposés au salon, le plus grand dans le domaine des gadgets grand public, figuraient un premier téléviseur OLED transparent de LG et un “thermomètre du futur” de Withings.