Rabbil Thakur, le fils de la star de Ram Teri Ganga Maili, Mandakini, est beau sur les photos virales

Née Yasmeen Joseph, l’ancienne actrice de Bollywood Mandakini est devenue célèbre après ses scènes glamour et audacieuses dans Ram Teri Ganga Maili. Sa scène emblématique de la cascade du réalisateur Raj Kapoor est toujours l’une des séquences les plus discutées du film dramatique romantique à succès dans lequel elle a joué aux côtés du défunt acteur Rajiv Kapoor, décédé l’année dernière en février.

Mandakini a épousé un ancien moine bouddhiste, le Dr Kagyur T Rinpoche Thakur, qui a gagné en popularité en tant qu’enfant artiste dans les publicités de Murphy Radio. Le couple est fier d’avoir deux enfants, une fille nommée Inaaya et un fils nommé Rabbil. Les récentes photos de Rabbil Thakur sur lesquelles il a l’air sexy et beau deviennent virales sur Internet.

En parlant de Ram Teri Ganga Maili, le drame romantique a été l’un des films les plus réussis des années 1980. Il a remporté cinq Filmfare Awards – meilleur film, meilleur réalisateur pour Raj Kapoor, meilleur directeur musical pour Ravindra Jain, meilleur montage pour Raj Kapoor et meilleure direction artistique pour Suresh Sawant.

Mandakini a également remporté la nomination de la meilleure actrice, mais elle a perdu face à Dimple Kapadia qui a remporté la statuette de la Dame noire pour Sagar de Ramesh Sippy avec Kamal Haasan et Rishi Kapoor. Saagar et Ram Teri Ganga Maili ont été nominés dans dix catégories. Alors que le premier a remporté cinq prix, le second en a remporté quatre.

Il est devenu controversé en raison de deux scènes – une dans laquelle Mandakini a été montrée en train d’allaiter et une autre dans laquelle elle a été vue se baignant sous une cascade dans un sari transparent. Outre les deux principaux protagonistes, il comprenait également Sushma Seth, Saeed Jaffrey, Kulbushan Kharbanda, Raza Murad, AK Hangal et Divya Rana, entre autres, dans des rôles clés.

Outre le film à succès de 1985 qui était également le dernier réalisateur de Raj Kapoor, Mandakini a également été vu dans d’autres films remarquables tels que Dance Dance avec Mithun Chakraborty, Kahan Hai Kanoon avec Aditya Pancholi et Pyaar Karke Dekho avec Govinda.