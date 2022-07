Rabbi Matondo: les Rangers concluent un accord pour signer l’ailier de Schalke et du Pays de Galles | Nouvelles du football

Les Rangers se rapprochent d’un accord pour signer l’ailier de Schalke, le rabbin Matondo.

L’international gallois – qui a eu des passages à Cardiff City et à Manchester City dans sa jeunesse – a rejoint l’équipe de Bundesliga en 2019 pour environ 11 millions de livres sterling.

Il a récemment passé du temps en prêt à Stoke City et au Cercle Bruges et était recherché par plusieurs clubs, cependant, les Rangers espèrent maintenant conclure un accord pour le joueur de 21 ans.

Il deviendrait la quatrième arrivée à Ibrox après Antonio Colak, John Souttar et son coéquipier international Tom Lawrence, les Rangers espérant faire de nouveaux ajouts à leur équipe au cours de la fenêtre de transfert.

Les Rangers concluent l’accord avec Lawrence

Image:

Les Rangers ont annoncé la signature de Tom Lawrence





La nouvelle survient un jour après que les Rangers ont terminé la signature de l’attaquant Lawrence du comté de Derby sous réserve d’une autorisation internationale.

Le joueur de 28 ans a passé les cinq dernières saisons avec Derby dans le championnat Sky Bet, marquant 35 buts et fournissant 25 passes décisives en plus de 180 apparitions pour les Rams.

Lawrence, qui est sélectionné 23 fois pour le Pays de Galles, a déclaré: “Je suis ravi d’avoir rejoint les Rangers et je suis ravi de commencer.

“Le club est connu dans le monde entier pour son histoire, ses succès et sa base de fans et j’ai hâte d’en faire partie et de pouvoir jouer devant les supporters d’Ibrox.”

Colak désireux de rendre sa foi en lui

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La signature des nouveaux Rangers, Antonio Colak, discute de son déménagement à Ibrox et de ce qu’il apportera au club.



Le nouvel attaquant des Rangers, Antonio Colak, a déclaré à Sky Sports :

“C’est un sentiment incroyable d’être un joueur des Rangers. J’attendais juste de signer les papiers pour aller voir l’équipe et le personnel du club. J’ai reçu de nombreux messages sympas.

“C’est pour ça que je suis là. J’attendais d’être sur le terrain et d’être le plus en forme possible. Pour une première journée, ça a été une très belle expérience.

“Je veux me battre et me donner à 100% sur le terrain et réussir avec l’équipe en marquant des buts. Le manager m’a parlé de son style et de la façon dont il veut jouer.

“Il dit que je peux m’intégrer dans l’équipe et j’ai une réelle confiance en lui. Je veux juste montrer ce qu’il attend de moi et atteindre mes objectifs personnels.

“Tout le monde me parle de l’expérience de jouer en tant que joueur à domicile à Ibrox et j’ai hâte de le voir. Je veux redonner aux fans toute mon énergie. Je sens que nous allons passer un bon moment.”