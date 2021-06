Raashii Khanna sur les actrices de l’industrie cinématographique telugu

Raashii Khanna, qui travaille principalement dans des films tamouls et télougous, pense que les rôles pour les actrices du Sud ne consistent plus seulement à être jolies. L’acteur a fait sa marque avec des films en télougou tels que « Tholi Prema », « Venky Mama » et « World Famous Lover », après avoir fait ses débuts d’actrice avec le film hindi 2013 de Shoojit Sircar « Madras Cafe ».

« C’est toujours une industrie dominée par les hommes, mais je pense que les femmes progressent compte tenu du nouveau type de films à venir », a déclaré Raashii à IANS.

« Quand j’ai commencé ma carrière, j’ai eu beaucoup de chance de commencer ma carrière avec ‘Oohalu Gusagusalade’, qui était un film en télougou et qui m’a établi en tant qu’acteur, mais après que tout ce que j’ai eu était très commercial. ‘Tholi Prema’ était un film qui a changé les choses pour moi parce que les gens ont alors dit qu’elle pouvait aussi jouer », affirme-t-elle.

« Si vous voulez rester longtemps dans l’industrie cinématographique telugu, vous devez être un bon acteur comme Anushka Shetty ou Samantha Akkineni. Ce sont les femmes qui changent la façon dont les gens regardent les actrices dans le Sud, ce qui n’était pas là. plus tôt. Auparavant, vous deviez simplement être jolie et bien faire dans les chansons. Maintenant, vous devez être un bon acteur et je pense que nous avons également une banque de grandes actrices dans le Sud. un long chemin à parcourir », dit Raashii.

L’actrice qui sera bientôt vue dans ‘Thank You’ aux côtés de Naga Chaitanya, ajoute : « Tout change, tout le monde va pan-Inde et tout le monde va dans des langues différentes. »