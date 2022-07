Raasel prêt pour le défi Charge à Sandown | Nouvelles de la course

L’ascension de Raasel sur l’échelle du sprint a peut-être surpris certains avant sa sortie dans la Coral Charge à Sandown samedi – mais pas ses astucieux propriétaires qui l’ont acheté pour la modique somme de 10 000 guinées.

Après avoir gagné lors de ses débuts pour Marcus Tregoning en octobre 2019, il a été battu la prochaine fois et n’a plus été revu pendant 448 jours, période pendant laquelle il a été vendu par Shadwell et acheté par The Horse Watchers.

Bien qu’il n’y ait pas eu de retour immédiat sur leur investissement dans trois courses par tous les temps au début de 2021, il est revenu sur le gazon en septembre de l’année dernière, il a gagné à Goodwood à partir d’une marque de 73 et c’est une réussite depuis.

Il s’alignera à Sandown samedi, classé 108 après avoir remporté six autres courses pour Mick Appleby et les cibles du groupe un sont maintenant à l’horizon.

“Assez curieusement, quand nous l’avons acheté, nous pensions qu’il serait beaucoup plus cher qu’il ne l’était car nous avons toujours pensé qu’il avait beaucoup de potentiel, mais il a été acheté avec un petit problème”, a déclaré Chris Dixon, l’un des Les observateurs de chevaux.

“Heureusement, ce problème n’a jamais été un problème et même si nous ne nous attendions pas à être là où nous sommes, il a toujours eu l’air bien – la surprise pour nous a été qu’il n’a pas commencé tout de suite, mais il avait juste besoin de temps probablement.

“Il n’a jamais été sur un terrain rapide et vous ne voulez pas courir quelque chose qui a eu des problèmes de cliquetis rapide, mais en fait, je ne pense pas qu’il serait dérangé par un terrain rapide car c’est un cheval très rapide.

“Il ne veut pas de terrain vraiment mou. Il a été assez laborieux à Nottingham la saison dernière pour la dernière de ses victoires et on aurait pu dire que c’était la fin d’une période chargée, mais il ne veut pas non plus ce terrain. Il est juste un cheval rapide donc il le veut bon ou plus rapide.

“Son grand plan a toujours été la course de Goodwood, la King George que Battaash avait l’habitude de gagner. C’est un groupe deux et ça vaut beaucoup d’argent et c’est la course autour de laquelle tout tourne.”

“De part et d’autre de cela, il courra dans celui-ci, puis soit le Flying Five au Curragh, soit le Nunthorpe avec Goodwood entre les deux, donc ses trois prochaines courses sont bien tracées.”