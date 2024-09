Raanta ne reviendra pas pour la 12e saison de la LNH

Antti Raanta ne reviendra pas dans la LNH pour la saison 2024-25.

Le gardien de but de 35 ans a joué 11 saisons pour les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York, les Coyotes de l’Arizona et les Hurricanes de la Caroline. Il a affiché un bilan de 139-80-29 avec une moyenne de buts alloués de 2,48, un pourcentage d’arrêts de ,915 et 20 jeux blancs en 277 matchs de saison régulière (251 départs) et un bilan de 9-9 avec une moyenne de buts alloués de 2,48, un pourcentage d’arrêts de ,911 et un jeu blanc en 24 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley (19 départs).

« À la fin de la saison et pendant l’été, j’ai pensé à toutes sortes de choses, mais à mesure que l’été avançait et que mon corps se sentait bien, l’Europe a commencé à m’attirer davantage », a déclaré Raanta au média finlandais Ilta-Sanomat samedi.

Raanta a disputé son dernier match dans la LNH le 8 février, lorsqu’il a effectué neuf arrêts en remplacement de Pyotr Kochetkov lors de la victoire de 5-2 de la Caroline contre l’Avalanche du Colorado à Raleigh, en Caroline du Nord, avant de quitter le match en raison d’une blessure au bas du corps. Il a disputé huit matchs pour Chicago dans la Ligue américaine de hockey et a affiché un bilan de 2-2-4 avec une moyenne de buts alloués de 3,54 et un pourcentage d’arrêts de ,873.

Raanta a fait équipe avec Frederik Andersen pour les Hurricanes afin de remporter le trophée William M. Jennings 2022, remis chaque année aux gardiens qui jouent un minimum de 25 matchs pour l’équipe ayant accordé le moins de buts (202) pendant la saison régulière, ce qui leur a valu de remporter le prix pour la première fois dans l’histoire des Hurricanes/Whalers de Hartford. Raanta a affiché un bilan de 15-5-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,45, un pourcentage d’arrêts de ,912 et deux blanchissages et a été le gardien partant de la Caroline pour tous les matchs éliminatoires sauf un après la blessure d’Andersen. Il a terminé les séries éliminatoires avec un bilan de 6-5 avec une moyenne de buts alloués de 2,26 et un pourcentage d’arrêts de ,922 en 13 départs.