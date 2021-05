Raam Laxman a aidé tant de chanteurs à grandir: Kumar Sanu | Nouvelles des gens

« J’ai travaillé avec Vijay ji, connu dans le monde sous le nom de Raam Laxman, dans des films comme Hum Saath-Saath Hain et Hum Aapke Hain Koun ..! Et trois à quatre autres. La plupart des chansons sur lesquelles nous avons travaillé ensemble sont devenues des succès.

« La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à lui, c’est son comportement. C’était une personne joviale et douce et arborait toujours un sourire sur son visage. Ses paroles étaient toujours douces et je ne l’ai jamais vu perdre son sang-froid. C’était un être humain fantastique. Sa disparition est définitivement une énorme perte pour l’industrie. Tout ce que nous pouvons faire est de prier pour que son âme repose en paix.

«Il s’adressait à moi sous le nom de Kumar ji. En enseignant une chanson, il faciliterait toujours les choses pour le chanteur. Si jamais je disais que j’ai trouvé une partie d’une chanson difficile, il m’encourageait à dire:« Essayez, je suis ici, ne vous inquiétez pas et je suis convaincu que vous pouvez le faire, tum gaa loge. »Il était très populaire parmi les chanteurs en raison de son comportement cordial.

« Il encourageait toujours les chanteurs et était très humble dans son approche. Je me souviens encore de l’expression heureuse sur son visage après la fin d’un enregistrement. Aujourd’hui, je suis extrêmement triste de penser qu’il n’est plus. Sa contribution à l’industrie est énorme. ! Il a offert des chansons incroyables et a aidé tant de chanteurs à grandir. «