Le groupe musical RaagaTrippin a créé une version de Saare Jahaan se achha, qui présente les sons de plusieurs animaux. RaagaTrippin, le groupe indien populaire A-Capella connu pour créer de la musique sans instrument, a créé la chanson en utilisant des sons de créatures comme des paons, des éléphants, des singes, des lions et des chimpanzés. Ce ne sont pas des sons d’animaux et d’oiseaux réels, mais produits par les membres du groupe musical.

Le groupe, composé d’Alan De Souza, Gary Misquitta, Gwen Dias, Keshia Braganza, Suzanne D’Mello et Thomson Andrews, a créé l’interprétation de la série populaire India’s Wild Tales d’Animal Planet à l’occasion du Republic Day le 26 janvier.

« Lorsque la chaîne nous a approchés pour créer ce jingle en utilisant seulement nos 5 voix, célébrant la faune diversifiée de toute l’Inde dans un sens patriotique, nous avons sauté sur l’occasion! » les membres de RaagaTrippin ont déclaré à propos de la chanson.

«C’était un nouveau défi de recréer les appels de la faune et de la nature, les tonalités et les caractéristiques sonores uniques de la jungle avec une touche de notre part», a ajouté le groupe.

« Beaucoup des sons que nous avons émis ont été faits pour la première fois et il a fallu beaucoup d’essais et d’erreurs pour les corriger. Il s’agissait notamment du paon, du rugissement du lion, de l’éléphant, du tigre, du chimpanzé et de divers oiseaux pour n’en nommer que quelques-uns . Mais maintenant, en y repensant, nous sommes extrêmement fiers d’avoir eu cette expérience et le privilège de représenter la voix de la faune indienne », ont-ils ajouté.