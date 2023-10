Inscrivez-vous pour un résumé complet de toutes les meilleures opinions de la semaine dans notre e-mail Voices Dispatches Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite Voices

Le gouvernement de Rishi Sunak est confronté à de nouveaux problèmes concernant les bâtiments scolaires qui risquent de s’effondrer, après qu’il a été découvert que 40 autres établissements disposaient de béton cellulaire armé autoclavé (Raac).

Les syndicats de l’éducation ont critiqué le ministère de l’Éducation (DfE) pour le retard dans la publication des derniers chiffres et ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’absence de calendrier clair pour l’achèvement des travaux.

Le DfE a révélé jeudi que 214 écoles et collèges ont désormais été confirmés auprès du Raac – contre 174 dans la liste précédente mise à jour il y a un mois.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que 202 des écoles et collèges concernés – 94 pour cent – ​​offraient un enseignement en face-à-face à plein temps à tous les élèves. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas d’établissements d’enseignement avec un Raac confirmé où tous les élèves devaient travailler à la maison.

Mais l’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT) a déclaré que de nombreuses écoles « attendent toujours » que des salles de classe et des bâtiments temporaires soient mis en place et que les plans de reconstruction sont « encore plus nébuleux ».

Et le Syndicat national de l’éducation (NE) a accusé le gouvernement d’avoir « dissimulé » les derniers chiffres – affirmant que les écoles étaient « loin d’être près de la conclusion de cette saga ».

La secrétaire fantôme à l’Éducation du Labour, Bridget Phillipson, a déclaré que le « goutte-à-goutte » des écoles figurant sur la liste Raac était « une preuve supplémentaire du chaos de la part d’un gouvernement conservateur qui n’a aucune emprise sur l’ampleur des bâtiments scolaires en ruine ».

Daniel Kebede, secrétaire général du NEU, a accusé le gouvernement de ne pas prendre la crise au sérieux. Il a ajouté : « Il ne devrait pas incomber au NEU de poursuivre le DfE pour obtenir les informations qu’il s’est engagé à fournir régulièrement. »

Paul Whiteman, secrétaire général de la NAHT, a déclaré que l’augmentation du nombre d’écoles « n’est pas une surprise » et a appelé le gouvernement à préciser quand il « fournira le financement à long terme dont nos bâtiments scolaires ont désespérément besoin ».

Park View School à Londres, touchée par Raac (PENNSYLVANIE)

« Bien que les ministres aient fait des promesses concernant le financement et le soutien aux écoles, il n’y a pas de calendrier clair quant à la date à laquelle les travaux seront terminés et il ne semble pas y avoir de fin en vue à cette crise », a déclaré le dirigeant syndical.

M. Whiteman a ajouté : « Les écoles doivent réaménager des installations spécialisées, des réfectoires, des salles d’éducation physique et des espaces pour les services parascolaires et les soins complets – ce qui a un impact énorme sur les communautés, les services et les revenus des écoles.

Mme Keegan a déclaré que 12 écoles et collèges avaient encore mis en place des arrangements hybrides. «Cela peut impliquer un apprentissage à distance certains jours, car tous les élèves ne peuvent actuellement pas recevoir un enseignement en présentiel à temps plein.

« Je tiens à rassurer les élèves, les parents et le personnel sur le fait que ce gouvernement fait tout ce qu’il faut pour soutenir nos écoles et collèges dans leur réponse au Raac et minimiser les perturbations de l’éducation », a ajouté Mme Keegan.

L’Essex est l’autorité locale la plus touchée avec 63 écoles confirmées avec Raac, selon le National Education Union (NEU).

L’année dernière, un questionnaire a été envoyé aux organismes responsables de toutes les écoles d’Angleterre pour leur demander d’identifier s’ils soupçonnaient qu’ils étaient atteints de Raac.

Les organismes responsables ont soumis des réponses au questionnaire pour 99,9 pour cent des écoles et collèges dont les blocs ont été construits au cours de l’ère cible, a déclaré Mme Keegan.

Elle a ajouté que le DfE est en contact avec les organismes responsables et les établissements d’enseignement pour résoudre les 17 réponses restantes au questionnaire.

La porte-parole des Libéraux-Démocrates en matière d’éducation, Munira Wilson, a déclaré que les parents des écoles concernées « seront à juste titre furieux de découvrir que leurs enfants sont scolarisés dans des bâtiments dangereux, dont certains risquent de s’effondrer ».