Raab : les rapports d’intimidation sont “généralement incorrects” dans les médias

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab a déclaré que les reportages des médias sur les brimades présumées sont “pour la plupart incorrects” et qu’il ne fait que “fixer des normes élevées”.

Le secrétaire à la justice et vice-Premier ministre a déclaré vendredi à la BBC qu’il ne commenterait pas les “rapports anonymes dans les médias”, ajoutant qu’il “s’était toujours comporté de manière professionnelle”.

Pas moins de 24 fonctionnaires se sont plaints du comportement de M. Raab dans ses fonctions actuelles et antérieures de Brexit et de secrétaire international. Rishi Sunak a subi des pressions pour expliquer s’il était au courant de l’enquête sur son numéro deux avant de le nommer l’année dernière. Le Premier ministre n’a pas suspendu M. Raab.

M. Raab a également accordé une interview au Daily Telegraph dans laquelle il a été interrogé sur l’enquête sur l’intimidation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu qu’il serait toujours en poste cet été, il a répété la ligne donnée à la BBC, en disant: «Je suis convaincu que je me suis comporté de manière professionnelle à tout moment.

“Et je m’engagerai dans l’enquête, et bien sûr je ne voudrais rien dire qui puisse lui porter préjudice.”

Il a également déclaré au journal que “fixer des normes élevées et zéro intimidation” étaient deux aspects du comportement managérial qui étaient “parfaitement conciliables”.

L’avocat expérimenté Adam Tolley KC mène actuellement une enquête, dont le député d’Esher et Walton a déclaré qu’il respecterait le résultat.

Dave Penman, du syndicat FDA qui représente les fonctionnaires, a reproché à M. Raab d’avoir pris la parole alors que l’enquête est en cours et pourrait prendre plusieurs semaines.

“Ce dont nous avons besoin, c’est que cette enquête se termine le plus rapidement possible et que le protagoniste, à qui la confidentialité a été rappelée, arrête de faire des commentaires au public”, a-t-il déclaré à l’émission Today.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont appelé M. Sunak à suspendre M. Raab tandis que les hauts conservateurs, dont l’ancien président du parti Jake Berry, ont également déclaré qu’il ne devrait pas siéger sur les bancs avant pendant que l’enquête se poursuit.

Les allégations ont commencé à émerger en novembre et concernent le temps de M. Raab sous les gouvernements de Theresa May et Boris Johnson ainsi que M. Sunak.

Simon McDonald, ancien chef du service diplomatique, avait déclaré en novembre avoir averti M. Raab et lui avoir dit de changer de comportement. “C’était la langue, c’était le ton, il était très sec avec les gens. Et il l’a fait devant beaucoup d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Un autre a ajouté: “Il ne comprend tout simplement pas que ce comportement n’est pas acceptable dans le lieu de travail moderne.”

La semaine dernière, la militante pro-Remain, Gina Miller, a déclaré que M. Raab, pro-Leave, avait agi de manière “agressive” lors de leurs rencontres tout au long du référendum. L’avocat a déclaré qu’il l’avait “intimidée et rabaissée”, la qualifiant de “stupide” et de “naïve”.

“Ce sont des affirmations sans fondement et malveillantes, chronométrées pour sauter dans le train politique et donner à Gina Miller la publicité dont elle a besoin”, a déclaré une source proche de M. Raab.