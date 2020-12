À un peu plus de deux semaines avant la fin de la période de transition du Brexit, Dominic Raab a déclaré lors d’une visite de quatre jours en Inde que le Royaume-Uni s’était «myopiquement concentré» sur l’Europe pour des accords commerciaux dans le passé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse après des entretiens à Delhi avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar, M. Raab a déclaré que le pays se concentrerait davantage sur la conclusion d’accords commerciaux avec le reste du monde et «la région indo-pacifique» après avoir quitté l’UE, ajoutant «C’est là que se trouveront les opportunités de croissance du futur».

« Je pense que nous nous sommes trop focalisés uniquement sur l’Europe », a-t-il dit. « Mais l’un des avantages de quitter la période de transition est que nous prenons le contrôle de notre capacité à conclure des accords commerciaux avec l’Inde et le reste du monde. »

M. Raab a également confirmé que le Premier ministre Boris Johnson avait accepté l’offre de l’Inde de se rendre en Inde en janvier en tant qu’invité d’honneur lors des célébrations de la fête de la République le 26 janvier.

Ni M. Raab ni M. Jaishankar ne seraient attirés par la perspective de la signature d’un accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni dans un proche avenir, mais tous deux ont déclaré qu’ils pousseraient leurs ministres du commerce respectifs à progresser sur ce front.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a souligné qu’une relation plus étroite avec l’Inde et un engagement dans la région indo-pacifique au sens large figuraient parmi «les plus hautes priorités politiques du gouvernement britannique».

M. Raab a qualifié de «grand honneur» la décision de l’Inde d’inviter M. Johnson à assister à la fête de la République le mois prochain. Cela ne fera de lui que le deuxième Premier ministre britannique invité à l’événement depuis l’indépendance de l’Inde, après John Major en 1993.

« Je suis absolument ravi de me rendre en Inde l’année prochaine au début d’une année passionnante pour Global Britain, et j’ai hâte de réaliser le bond en avant dans nos relations bilatérales que le Premier ministre (Narendra) Modi et moi nous sommes engagés à réaliser », a déclaré M. Johnson a déclaré dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique a également invité M. Modi à se joindre au sommet du G7 organisé par le Royaume-Uni l’année prochaine, a déclaré M. Raab, ajoutant que l’Inde serait l’un des trois pays invités.

L’Inde et le Royaume-Uni revisitent leurs relations après un an de voyages internationaux interrompus par une pandémie, M. Raab devenant le premier ministre des Affaires étrangères à participer à des négociations bilatérales en Inde depuis mars, et alors que la période de transition britannique pour le Brexit se termine dans un peu plus de deux semaines, lorsque la Grande-Bretagne cessera de suivre les règles commerciales de l’UE.

M. Raab et M. Jaishankar ont déclaré que les deux pays se sont mis d’accord sur les éléments clés d’une «feuille de route» de 10 ans pour les relations dans divers secteurs comme le commerce, la défense, l’éducation et la santé.

« L’accent a été mis sur la manière d’élever nos liens à un niveau supérieur. Nous nous sommes concentrés sur cinq grands thèmes – connecter les personnes, le commerce et la prospérité, la défense et la sécurité, le changement climatique et la santé », a déclaré M. Jaishankar.

Le ministre indien a également souligné le potentiel d’opportunités commerciales dans un monde post-Brexit, affirmant que « le bon moment pour se ressaisir ».

Dans le même temps, la position protectionniste de l’Inde sur le secteur manufacturier l’a amenée à se retirer de l’accord de libre-échange RCEP récemment signé par les pays d’Asie-Pacifique. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les pourparlers avec le Royaume-Uni se porteraient mieux, M. Jaishankar a esquivé la question, affirmant qu’il s’agissait de «comparer des pommes et des oranges».

Au cours de sa visite de quatre jours en Inde, le ministre britannique des Affaires étrangères rencontrera également le ministre de l’Environnement Prakash Javadekar et le ministre de l’Éducation Ramesh Pokhriyal.