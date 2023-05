Raab du Royaume-Uni démissionnera de son poste de député aux prochaines élections – The Telegraph

Dominic Raab quittera ses fonctions de député lors des prochaines élections générales britanniques, a rapporté lundi le journal Telegraph.

Raab a démissionné du gouvernement après qu’un rapport indépendant a révélé qu’il avait intimidé des fonctionnaires.

Raab a démissionné en raison des inquiétudes suscitées par la pression que le travail avait exercée sur sa famille, a rapporté le journal.

Raab démissionnerait en raison des inquiétudes suscitées par la pression que le travail avait exercée sur sa famille, a rapporté le journal, citant des lettres au président de l’association conservatrice locale de Raab.

Le bureau de Raab n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire en dehors des heures normales de bureau à Londres.

« Je suis devenu de plus en plus préoccupé ces dernières années par la pression que le travail a exercée sur ma jeune famille », a écrit Raab dans sa lettre à Peter Szanto, président de l’Esher and Walton Conservative Association, selon le rapport.

« Je continuerai à assumer toutes mes responsabilités envers mes électeurs et à apporter tout mon soutien à la campagne, afin que nous gagnions ici l’année prochaine – ce que je suis convaincu que nous pourrons faire sous la direction de ce premier ministre. »

Raab avait démissionné de son poste d’adjoint du Premier ministre britannique Rishi Sunak après qu’un rapport indépendant eut révélé qu’il avait agi d’une manière « intimidante » et « constamment agressive » avec ses collègues, allant au-delà de ce qui était nécessaire ou approprié pour fournir des commentaires critiques.

Il a ensuite publié sa lettre de démission en faisant valoir les conclusions du rapport, s’excusant d’avoir causé un stress ou une infraction involontaire. Il a ajouté, cependant, que le rapport « créait un dangereux précédent » pour un gouvernement efficace avec un seuil bas pour ce qui constituait de l’intimidation.