Raab dit que le public soutient le retard de la fin du verrouillage

Le public acceptera le délai désormais inévitable pour mettre fin à toutes les règles de Covid pour éviter un « yo-yo » dommageable de restrictions, a déclaré Dominic Raab.

L’objectif critique est de « sortir du verrouillage de manière irréversible », a déclaré le ministre des Affaires étrangères – tout sauf confirmant les espoirs d’achever la feuille de route en Angleterre, le 21 juin, ont été abandonnés.

«Je pense que la grande majorité des gens dans le pays, mais aussi au parlement, le comprennent. Nous ne voulons pas faire de yo-yo dans et hors des mesures », a déclaré M. Raab.

Le ministre des Affaires étrangères a également écarté les craintes que les vaccins soient moins efficaces contre la variante Delta – après la mort de 14 personnes, deux semaines reçoivent leur deuxième vaccin.

« Il faut 3 semaines, pas 2 semaines, pour avoir le plein impact des vaccins, donc je ferais un peu attention avant de citer des statistiques hors contexte comme ça », a-t-il déclaré à la BBC. Spectacle d’Andrew Marr.

Et, lorsqu’on lui a demandé si les moins de 40 ans devraient désormais recevoir le vaccin AstraZeneca – car le léger risque de caillot de sang est compensé par le plus grand danger de la souche Delta – M. Raab a répondu : « C’est une question pour les autorités médicales.

Boris Johnson devrait de plus en plus annoncer un délai de quatre semaines pour lever toutes les restrictions restantes, lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi.

Les ministres ont été effrayés par la forte augmentation des infections et – après des semaines d’hospitalisations restées stables – des preuves que les maladies graves sont désormais également en augmentation.

Les dirigeants de l’hôtellerie ont déjà réagi avec fureur, avec des milliers d’événements devant être annulés et le risque d’un deuxième été consécutif sans grands festivals de musique.

L’industrie estime que les pubs, les bars, les hôtels et les restaurants perdront 3 milliards de livres sterling de ventes – avec jusqu’à 200 000 emplois supprimés – et que l’économie dans son ensemble subira un coup de 4 milliards de livres sterling.

Les théâtres et les événements sportifs verront probablement leur fréquentation toujours plafonnée à 50% de leur capacité, avec une distanciation sociale et un service à table uniquement dans les pubs et la «règle de six» dans les maisons des gens.