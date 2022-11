Raab aurait refusé de “perdre du temps” au personnel du ministère des Affaires étrangères lors de l’évacuation de l’Afghanistan

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le refus de Dominic Raab de parler au personnel du ministère des Affaires étrangères qu’il considérait comme une “perte de temps” aurait entraîné des retards lors de l’évacuation de l’Afghanistan.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque a déjà été fortement critiqué pour son rôle dans la volonté de faire sortir les gens du pays alors que les talibans s’y installaient.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que le vice-Premier ministre assiégé devait faire l’objet d’une enquête après que deux plaintes officielles ont été déposées contre son comportement présumé.

Les plaintes concernent son passage au ministère des Affaires étrangères et son premier passage au ministère de la Justice, où il a été réinstallé en tant que secrétaire d’État par Rishi Sunak le mois dernier.

M. Raab a été rétrogradé de secrétaire aux Affaires étrangères à secrétaire à la Justice des semaines après l’évacuation.

Les députés ont par la suite accusé le gouvernement d’avoir été “porté disparu” lors de la crise de Kaboul, en 2021.

Les nouvelles demandes ont été signalées pour la première fois en Le gardien.

Le journal a déclaré que M. Raab était censé nier les allégations.

Des initiés ont déclaré au journal que dans la perspective du retrait de Kaboul, les décisions avaient été retardées parce que M. Raab ne s’engagerait qu’avec une poignée de cadres supérieurs.

Il aurait également décrit plusieurs cadres supérieurs du ministère des Affaires étrangères comme des « gaspilleurs de temps ».

Une source a dit Le gardien: “Ce blocage a coûté très cher. Des décisions qui auraient dû prendre des heures ont pris des jours ou n’ont tout simplement pas eu lieu.”

Par ailleurs, une plainte officielle déposée par des responsables politiques de rang intermédiaire au ministère de la justice ce printemps, que le Guardian dit avoir vue, aurait déclaré : « La combinaison de la pression du travail et des délais déraisonnables a eu un tel impact sur le mental et le moral de certains collègues. santé physique qu’ils ont consulté leur médecin généraliste, et certains ont ensuite été arrêtés de travailler pour une période prolongée. »

M. Raab a nié toutes les allégations d’intimidation et a déclaré mercredi aux députés qu’il s’était “comporté de manière professionnelle” tout au long de sa carrière.

Il a déclaré qu’il était impatient de traiter les plaintes officielles contre lui, ajoutant: “Je n’ai jamais toléré l’intimidation et j’ai toujours cherché à renforcer et à responsabiliser les équipes de fonctionnaires travaillant dans mes départements respectifs.”

Le bureau de M. Raab a été approché pour commentaires.