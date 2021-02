Le président chypriote turc Ersin Tatar (à gauche) rencontre le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Dominic Raab (à droite) le 4 février – Agence Anadolu

Dominic Raab a été accusé d’avoir violé les «lignes rouges» sur Chypre après avoir rencontré le chef de la séparation nord.

Dans une lettre vue par Le télégraphe, Fabian Hamilton, ministre fantôme de la paix et du désarmement, et Catherine West, ministre fantôme de l’Europe et des Amériques, ont écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui faire part de sa préoccupation «qu’il envisage de rompre avec la position de longue date des gouvernements britanniques successifs».

Cela vient après que M. Raab ait appelé «toutes les parties à faire preuve de souplesse» au début du mois, avant les pourparlers des Nations Unies pour cicatriser les divisions de longue date à Chypre.

Il est entendu que la position du Royaume-Uni n’a pas changé sur Chypre.

Dans la lettre, M. Hamilton et Mme West écrivent que depuis l’invasion turque en 1974, les gouvernements britanniques dirigés par les travaillistes et les conservateurs se sont « engagés à la réunification de l’île sur la base d’un règlement politique fédéral bi-zonal et bicommunautaire. ».

Cependant, ils accusent M. Raab de ne pas l’avoir «rendu public» lors de sa récente visite dans le pays.

«En tant que porte-plume de Chypre à l’ONU, le Royaume-Uni a une responsabilité historique envers le peuple chypriote et de parvenir à un règlement qui voit l’île réunifiée», disent-ils, alors qu’ils ont appelé le Royaume-Uni à «confirmer sa non-reconnaissance de la occupée au nord de Chypre afin d’éviter de plier nos lignes rouges historiques « .

Ils ajoutent qu’il est «particulièrement inquiétant» que, lors de la visite, M. Raab ait rencontré Ersin Tatar, le président de Chypre du Nord; la République turque autoproclamée qui n’est reconnue que par Ankara.

Cependant, il est entendu qu’il n’est pas inhabituel que le Royaume-Uni rencontre des membres du gouvernement chypriote du Nord.

M. Raab a récemment déclaré que «le Royaume-Uni continue de soutenir un règlement global, juste et durable de la question chypriote, sur la base des paramètres existants tels qu’énoncés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité».

Lors d’une visite à Chypre le 4 février, il s’est exprimé lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre chypriote des Affaires étrangères Nikos Christodoulides, où il a déclaré: «Le Royaume-Uni a le sentiment que nous sommes également un ami de longue date du peuple chypriote à travers l’île. Nous voulons donc voir une fin permanente, durable et durable du conflit. »

L’histoire continue

La lettre ajoute que pour apaiser «l’inquiétude considérable» ressentie désormais entre la République de Chypre et la communauté chypriote britannique au Royaume-Uni, M. Raab doit s’engager «en faveur d’une fédération bi-zonale et bicommunale pour l’île de Chypre» et s’opposer à «tout forage effectué par la Turquie dans la zone économique exclusive de la République de Chypre».

Ils appellent également au «retrait de tout le personnel militaire turc» et à l’arrêt de «la réinstallation de la station balnéaire de Varosha».

En novembre dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a attisé les tensions en déclarant qu’il aurait «un pique-nique» au milieu des ruines de Varosha, une banlieue fantomatique de la ville côtière de Famagouste.

Varosha appartenait autrefois à des Chypriotes grecs, mais des dizaines de milliers d’entre eux ont dû fuir lorsque l’armée turque a envahi l’île, en réponse à un coup d’État visant à annexer Chypre à la Grèce.

Le mois prochain, M. Raab se joindra aux ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de la Turquie lors d’un sommet de l’ONU à l’ONU pour discuter de l’avenir des pourparlers de réunification chypriotes.

À la fin de la lettre, ils ont écrit «il est vital que le Royaume-Uni maintienne son engagement historique envers le peuple chypriote et la protection de la souveraineté de la République de Chypre».