R Praggnanandhaa et Nandhidhaa PV deviennent champions

Le grand maître R. Praggnanandhaa et la femme grand maître Nandhidhaa PV sont devenus respectivement les champions d’Asie dans les sections Open et Women du championnat continental asiatique d’échecs, qui s’est terminé jeudi soir.

Praggnanandhaa a commencé le tour final avec une avance d’un demi-point sur les prétendants les plus proches et a fait match nul au neuvième tour avec son compatriote B. Adhiban en 63 coups pour devenir le champion incontesté avec sept points.

Une égalité à six pour la deuxième place avec six points et demi a été résolue par un score de bris d’égalité et Harsha Bharathakoti a terminé devant les autres tandis que B Adhian a complété la domination indienne avec une troisième place. Narayanan SL, Vokhidov Shamsiddin d’Ouzbékistan, Sethuraman SP et Karthik Venkataraman ont dû se contenter de la quatrième à la septième place.

Dans la catégorie féminine, Nandhidhaa a fait match nul lors de son dernier tour contre Divya Deshmukh pour porter son total de points à sept points et demi pour remporter le métal jaune.

Priyanka Nutakki, Divya Deshmukh et Thi Kim Phung Vo du Vietnam ont terminé à égalité avec six points et demi, mais un meilleur score au tie-break a aidé Priyanka à terminer deuxième. Divya a terminé troisième et Vo s’est classé quatrième.

Pendant ce temps, le grand maître Rinat Jumabayev du Kazakhstan et Divya Deshmukh sont devenus respectivement les champions asiatiques du blitz dans les catégories ouverte et féminine.

Le vice-président de la Fédération asiatique des échecs Bharat Singh Chauhan et le secrétaire général Hisham Al-Taher ont remis les trophées et les prix en espèces.

Top-10 (Open): 1. R. Praggnanandhaa, 2. Harsha Bharathakoti, 3. B. Adhiban B 4. SL Narayanan, 5. Shamsiddin Vokhidov d’Ouzbékistan, 6. Sethuraman SP, 7. Karthik Venkataraman, 8. M. Pranesh, 9. Viani Antonio Dcunha, 10. Pranav Anand.

Femmes : 1. PV Nandhidhaa, 2. Priyanka Nutakki 3. Divya Deshmukh 4. Vo Thi Kim Phung du Vietnam 5. Kurmangaliyeva Liya du Kazakhstan, 6. Nguyen Thi Mai Hung du Vietnam, 7. Padmini Rout, 8. Aakanksha Hagawane, 9 Nisha Mohota, 10. Vantika Agrawal.

Résultats Round-9 (Open): B. Adhiban (6,5) a fait match nul avec R. Praggnanandhaa (7); SL Narayanan (6,5) a fait match nul avec Shamsiddin Vokhidov d’Ouzbékistan (6,5) ; Harsha Bharathakoti (6,5) a fait match nul avec Karthik Venkataraman (6,5); Le SP Sethuraman (6,5) a battu Koustav Chatterjee (5,5) ; M. Pranesh (6) a fait match nul avec M. Shyam Sundar (6) ; Aravindh Chithambaram (6) a battu Maksat Atabayev du Turkménistan (5) ; Raja Rithvik R (5,5) a fait match nul avec Karthikeyan Murali (5,5) ; Rinat Jumabayev du Kazakhstan (5,5) a fait match nul avec Samant Aditya S (5,5); Bilguun Sumiya de Mongolie (5) a perdu contre Abhimanyu Puranik (6); Viani Antonio Dcunha (6) a battu Leon Luke Mendonça (5).

Résultats Round-9 (Femmes): Divya Deshkumh (6,5) a fait match nul avec Nandhidhaa PV (7,5); Priyanka Nutakki (6,5) a battu Padmini Rout (6); Soumya Swaminathan (5) a perdu contre Vo Thi Kim Phung du Vietnam (6,5); Rakshitta Ravi (5) a perdu contre Liya Kurmangaliyeva du Kazakhstan (6); Kiran Manisha Mohanty (5) a perdu contre Thi Mai Hung Nguyen du Vietnam (6); Tania Sachdev (5) a fait match nul avec Vantika Agrawal (5,5) ; Nomin Erdene Davaademberel de Mongolie (5,5) a battu Srija Seshadri (4,5); Munkhzul Davaakhuu de Mongolie (4,5) a perdu contre Eesha Karavade (5,5); Mary Ann Gomes (5,5) a battu Saina Salonique (4,5); Cholleti Sahajasri (4,5) a perdu contre Aakanksha Hagawane (5,5).

