R Praggnanandhaa et Magnus Carlsen jouent un match nul scintillant lors de la finale de la Coupe du monde d’échecs 1

Le jeune prodige des échecs indien R Praggnanandhaa a joué un match nul scintillant de 35 coups lors de la finale de la Coupe du monde contre le numéro 1 mondial Magnus Carlsen dans le match 1. Pendant ce temps, dans le match pour la troisième place, le favori local Nijat Abasov a poursuivi sa sublime course dans le monde. Coupe en battant Fabiano Caruana.

R Praggnanandhaa a donné à Magnus Carlsen un combat difficile, les deux joueurs ont pris leur temps, Praggnanandhaa a réussi à contrer toutes les attaques de Carlsen et le duo n’a finalement pas pu être séparé.

Praggnanandhaa et Carlsen s’affronteront à nouveau à Bakou dans le match 2 de la finale de la Coupe du monde où le numéro 1 mondial sera blanc lors du deuxième match classique de mercredi.

A LIRE AUSSI | EXCLUSIF : « Il faut surmonter les obstacles pour atteindre le sommet », déclare le père de Praggnanandhaa après l’exploit historique du directeur général des échecs

Le premier jeu de la #FIDEWorldCup finale entre Praggnanandhaa et Magnus Carlsen se termine par un match nul après 35 coups. Magnus sera blanc dans le deuxième match classique de demain.📷 Stev Bonhage pic.twitter.com/UXpcbQxIfN — Fédération internationale des échecs (@FIDE_chess) 22 août 2023

Plus tôt, la sensation indienne de 18 ans avait battu en demi-finale l’Américain-Italien de 31 ans Fabiano Caruana et était devenu le plus jeune joueur d’échecs à atteindre la finale de la Coupe du monde FIDE 2023.

Dans sa course sensationnelle vers la finale, Prag a battu le numéro 2 mondial, Hikaru Nakamura et le numéro 3 mondial Caruana alors qu’il semble être le premier Indien à remporter la Coupe du monde depuis le légendaire Viswanathan Anand.

Jouant en Blancs pour le match 1, R Praggnanandhaa a bien commencé car il a fait réfléchir son adversaire plusieurs fois pendant le match. À un moment donné, Carlsen a mis plus de 15 minutes pour effectuer son prochain coup.

(Plus à venir..)