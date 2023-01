R Madrid 3 – 1 A Madrid

Karim Benzema et Vinicius Junior ont marqué en prolongation alors que le Real Madrid a riposté pour battre son rival local Atletico 3-1 jeudi et atteindre les demi-finales de la Copa del Rey.

Par une nuit glaciale dans un Santiago Bernabeu à guichets fermés accueillant son premier match pendant 77 jours en raison de la pause de la Coupe du monde, le Real a commencé lentement et l’Atletico a eu de nombreuses contre-attaques dangereuses.

Image:

L’Atletico Madrid a pris l’avantage face à ses rivaux





Le capitaine de l’Atletico, Koke, a livré un brillant ballon en profondeur à Nahuel Molina qui est passé derrière la défense du Real et l’arrière latéral a placé Alvaro Morata, un ancien joueur de la Real Academy, pour taper le ballon dans un filet vide à la 19e minute.

Eder Militao a gâché une occasion en or d’égaliser à la 32e minute après que Toni Kroos ait décoché un centre parfait.

Image:

Alvaro Morata célèbre le but du premier match





Ce n’est que lorsque Dani Ceballos a quitté le banc pour remplacer Ferland Mendy, blessé, à la fin de la première mi-temps, que le Real a commencé à mieux jouer.

Le milieu de terrain de 26 ans a insufflé une nouvelle dynamique à l’équipe qui s’est montrée beaucoup plus agressive après la pause.

Benzema a gâché deux bonnes occasions et Federico Valverde a également envoyé un tir large juste à l’extérieur de la surface.

Image:

Rodrygo du Real Madrid célèbre avec ses coéquipiers





Le remplaçant Rodrygo a égalisé à la 79e avec un but délicieux, dribblant devant trois défenseurs avant de bien terminer.

Avec le Real Madrid en plein contrôle, l’Atletico a joué la plupart des prolongations avec 10 hommes après que le défenseur Stefan Savic ait reçu son deuxième carton jaune pour avoir abattu Eduardo Camavinga à la 99e minute.

Cinq minutes plus tard, le remplaçant du Real Marco Asensio a envoyé un centre bas dans la surface et le tir dévié de Vinicius a atteint Benzema qui a déclenché une frappe imparable dans le filet.

Image:

Le but de Karim Benzema a porté le score à 2-1 en prolongation





Vinicius a assuré la victoire du Real dans les dernières secondes avec un but individuel brillant, parcourant la moitié du terrain avant de marquer avec un tir bas.

“Nous avons pris du retard très tôt et après la blessure de Mendy, toute l’équipe a dû être reconstruite. Mais nous nous sommes réveillés et avons très bien joué après la pause”, a déclaré Ceballos à TVE.

“Ils ont mieux joué en première mi-temps, mais le coach a corrigé en seconde, on a pris le contrôle du ballon et on a trouvé le but. Puis, après le carton rouge, tout a été plus facile.”

Le Real Madrid a rejoint Barcelone, Osasuna et l’Athletic Bilbao en demi-finale.