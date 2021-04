Le Real Madrid a pris la tête de la Liga avec une victoire 2-1 sur l’éternel rival de Barcelone dans un Clasico passionnant dans un Estadio Alfredo Di Stefano trempé par la pluie.

Le coup franc audacieux de Karim Benzema et le coup franc dévié de Toni Kroos ont laissé le Real en contrôle à la pause, et l’équipe de Zinedine Zidane aurait dû avoir plus à montrer pour leur supériorité au compteur, avec Federico Valverde qui secouait le poteau.

Lionel Messi a été refusé par le poteau à la fin de la première mi-temps alors que sa sécheresse de buts au Clasico s’est étendue à sept matches, mais, dans des conditions de mousson, le Barça a réduit de moitié le déficit quand Oscar Mingueza a converti le centre de Jordi Alba après le mannequin intelligent d’Antoine Griezmann.

Madrid a perdu Casemiro à deux cartons jaunes en l’espace d’une minute alors que Barcelone accumulait la pression à la recherche d’un égaliseur tardif, mais leur retour a été terriblement court, avec l’effort tonitruant du remplaçant Ilaix Moriba canalisant la barre dans la dernière minute du temps d’arrêt.

La défaite met fin à la série de 19 matchs sans défaite de Barcelone et confie l’initiative de la course au titre de la Liga aux champions du Real Madrid, qui sont à égalité de points avec l’Atletico Madrid mais les remplacent au sommet en raison de leur tête-à-tête supérieur. record de tête.

Notes des joueurs Real Madrid: Courtois (8), Vazquez (7), Militao (8), Nacho (8), Mendy (6), Casemiro (5), Modric (7), Kroos (8), Valverde (6), Vinicius Jr (6) , Benzema (8 ans). Sous-marins: Asensio (5), Marcelo (6), Odriozola (6), Isco (5), Mariano (5). Barcelone: Ter Stegen (6), Dest (5), Araujo (6), Mingueza (7), Lenglet (6), Alba (7), Busquets (6), De Jong (7), Pedri (6), Dembele (5) ), Messi (6). Sous-marins: Griezmann (7), Braithwaite (5), Trincao (5), Sergi Roberto (6), Moriba (6). Homme du match: Toni Kroos.

Real saisissez l’initiative dans la course au titre de la Liga

Avant le match, tous les yeux étaient rivés sur Messi alors qu’il égalait le record de Sergio Ramos blessé avec sa 45e apparition au Clasico, mais il reste à voir si l’un ou les deux hommes ont maintenant fait leur dernier.

Le joueur de 33 ans a rapidement été impliqué dans des mouvements encourageants alors que le Barça dominait les premiers échanges, mais ils n’ont pas réussi à tester Thibaut Courtois avant que Benzema ne frappe à 13 minutes.

Image:

Karim Benzema célèbre le but du Real Madrid contre Barcelone



Lucas Vazquez a envoyé un centre bas de la droite et Benzema s’est placé devant Ronald Araujo pour battre Marc-André ter Stegen à son premier poteau avec une finition à roue arrière.

Le Barça a répondu brillamment, mais le centre de Messi était trop élevé pour Ousmane Dembele et encore une fois, le but de Courtois n’a pas été sérieusement menacé avant le deuxième but.

Actualités de l’équipe Federico Valverde a remplacé Marco Asensio dans le seul changement du Real Madrid par rapport à la victoire de la Ligue des champions sur Liverpool.

Ronald Araujo a remplacé Antoine Griezmann dans le seul changement de Barcelone par rapport à la spectaculaire victoire tardive contre Valladolid.

Vinicius Junior, qui a joué un rôle déterminant dans la victoire en milieu de semaine contre Liverpool, a été abattu en bordure de la surface pour offrir à Kroos l’opportunité du coup franc.

L’international allemand a assez bien frappé son coup franc, mais cela se ferait avec l’aide d’une déviation sur Sergino Dest, Alba étant incapable de s’ajuster sur la ligne car il ne pouvait qu’aider le ballon dans le filet.

Le Barça était sous le choc et quelques instants plus tard, Federico Valverde a retourné le centre de Vinicius au poteau avant que Vazquez ne tire directement sur Ter Stegen lors du suivi.

Après que les demandes de pénalité de Dembele aient été écartées, c’était au tour de Messi de frapper un poteau alors que son corner battait Courtois, mais le Barça battrait 2-0 à la pause.

Image:

Toni Kroos célèbre le deuxième but du Real Madrid



Griezmann a remplacé Dest à la pause, avec Mingueza se déplaçant à l’arrière droit, et le mouvement porterait ses fruits car Griezmann a ajouté un élan offensif, puis, à l’heure, le premier a trouvé le filet.

Alors que la pluie torrentielle s’abattait, c’était un objectif de faire correspondre les conditions avec l’arrière latéral n’ayant pas réussi à établir une connexion claire après que Griezmann et Frenkie de Jong aient raté le centre d’Alba, bien qu’il ait fait assez pour le regrouper à la maison.

Image:

Oscar Mingueza célèbre le but de Barcelone contre le Real Madrid



Madrid a répondu au revers en frappant le poteau par Vinicius à l’ouverture du match. Le Barça a eu un autre cri de pénalité à neuf minutes de la fin lorsque le remplaçant Martin Braithwaite est tombé en défiant Ferland Mendy pour le ballon, mais malgré leurs protestations furieuses, rien n’a été donné.

Il y a eu une autre tournure tardive lorsque Casemiro a été expulsé à la dernière minute, obtenant une deuxième réservation pour avoir commis une faute sur Messi, mais cela n’a rien fait pour changer le résultat car la frustration du Barça a été résumée par un effort d’arrêt d’Ilaix qui a frappé la barre transversale .

Et après?

Le Real se rend maintenant à Anfield pour affronter Liverpool lors de son quart de finale retour de la Ligue des champions mercredi à 20 heures, menant 3-1 dès le match aller, avant de se rendre à Getafe en Liga dimanche à 20 heures.

Barcelone affrontera l’Athletic Bilbao lors de la finale de la Copa del Rey samedi à 20h30.