R Madhavan s’est-il penché sur plus de 50 acteurs qui jouent encore des héros romantiques à l’écran ? Regarder la vidéo exclusive

R Madhavan a récemment expérimenté ses films et il fait également un travail louable. Son dernier film Rocketry a été un grand succès et maintenant il est fin prêt pour Dhokla. Dans une interview avec Zee, l’acteur a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne faisait pas de rôles d’amant romantique alors qu’il commençait avec Rehna Hai Tere Dil Mein et que tout le monde tombait amoureux de Maddy, il a dit : “Je ne suis plus le garçon”. Il a en outre ajouté que le public d’aujourd’hui est devenu intelligent et qu’il ne regarde rien de ce qui lui a été servi et nous sommes d’accord. Madhavan a été l’un des acteurs les plus adorables au fil des ans