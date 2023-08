R Madhavan se fait appeler « South ka Shah Rukh Khan » dans le clip supprimé d’Om Shanti Om

R Madhavan se fait appeler « South ka Shah Rukh Khan » dans un clip supprimé d’Om Shanti Om qui devient viral.

Cette année, la vedette de Shah Rukh Khan, Om Shanti Om, aura 16 ans. Le film a marqué les débuts de Deepika Padukone à Bollywood. L’une des scènes du film montrait Farhan Akhtar, Dino Morea et Boman Irani, entre autres, devinant le nom de l’acteur qui remportera le prix du meilleur acteur lors d’une cérémonie de remise de prix. Maintenant, un clip supprimé du film devient viral sur les réseaux sociaux dans lequel on peut voir R Madhavan se faire appeler « South ka Shah Rukh Khan ».

Une vidéo inédite d’Om Shanti Om fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle on peut entendre R Madhavan se faire appeler « South ka Shah Rukh Khan ». L’acteur a déclaré dans la vidéo: « Mujhe lagta hai mujhe milna chahiye tha, lekin unhone nomme tak nahi kiya. Aapko shayad pata nahi par south ke Shah Rukh Khan mujhe kaha jaata hai lekin yaha koi izzat hi nahi hota yaar (je pense que je devrais le gagner, mais ils ne m’ont pas nommé aussi. Vous ne le savez peut-être pas mais je suis connu sous le nom de Shah du Sud Rukh Khan mais personne ne me respecte ici).





La vidéo inédite du film mettait également en vedette Boman Irani, Farhan Akhtar, Dino Morea et plusieurs autres célébrités de Bollywood interviewées sur le tapis rouge par Farah Khan. Les internautes ont réagi à la vidéo et certains étaient d’accord avec R Madhavan. L’un des commentaires disait: « Maddy dit la vérité, frappe fort. » Un autre a écrit: « Maddy vient de dire la vérité. » Un autre a commenté: « R Madhavan aurait dû être dans le film. »

Dirigé par Farah Khan, Om Shanti Om est un blockbuster de 2007 avec Deepika Padukone et Shah Rukh Khan. Le film mettait également en vedette Arjun Rampal, Kirron Kher et Shreyas Talpade, entre autres, dans des rôles clés. Fait intéressant, le film a vu le plus grand nombre de camées et le film a collecté Rs 148,20 Cr au box-office mondial.

Pendant ce temps, R Madhavan sera ensuite vu dans le film The Railway Men est un drame de Bollywood, avec R Madhavan, Kay Kay Menon, Divyendu et Babil Khan dans les rôles principaux. Dirigé par Shiv Rawail, le film devrait sortir en salles en octobre de cette année.

Shah Rukh Khan, quant à lui, attend actuellement la sortie de son prochain film Jawan. Dirigé par Atlee, le thriller d’action met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi et devrait sortir en salles le 7 septembre.

