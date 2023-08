R Madhavan regarde le film de Vivek Agnihotri lors de la projection aux États-Unis et se dit « totalement époustouflé »

R Madhavan a également applaudi les acteurs, dont Nana Patekar, Anupam Kher, Raima Sen et Pallavi Joshi, après avoir regardé The Vaccine War de Vivek Agnihotri.

Avant sa sortie en salles dans le monde entier le 28 septembre, Vivek Agnihotri présente en avant-première exclusive son prochain film The Vaccine War aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de la tournée India for Humanity. R Madhavan a regardé le film à Washington le dimanche 27 août et a rédigé sa critique du film.

Sur son Instagram, l’acteur de Vikram Vedha a écrit : « Je viens de voir LA GUERRE DES VACCINS et j’ai été totalement époustouflé par les sacrifices et les réalisations spectaculaires de la communauté scientifique indienne, qui a fabriqué le tout premier vaccin indien et a assuré la sécurité de la nation pendant la plus grande période. période difficile, racontée par un maître conteur @vivekagnihotri qui vous fait applaudir, applaudir, pleurer et euphorique, tout à la fois. »

Madhavan a en outre applaudi le casting du film et a poursuivi : « Les performances stellaires de l’ensemble du casting, @pallavijoshiofficial @anupampkher #Nanapathekar @raimasen (et chacun d’entre eux) décrivent si magnifiquement les sacrifices et le courage de nos scientifiques indiens (mesdames). ) à juste titre et avec plein d’impact. Prenez un grand arc en équipe #TheVaccineWar .. la communauté scientifique indienne vous doit, tout comme nous, votre dette de gratitude.

Enfin, il a exhorté le public à aller voir le film en salles lors de sa sortie en salles le mois prochain. « Allez voir le film au cinéma et assurez-vous d’acheter un billet car votre superwoman vous a aidé à survivre au confinement.. Les aides domestiques et les charmantes femmes », a écrit l’acteur en ajoutant plusieurs émojis de mains jointes, de cœurs rouges et de câlins. .





Basé sur la bataille de l’Inde contre la pandémie de Covid-19, The Vaccine War affrontera au box-office le thriller d’action Salaar Part 1: Ceasefire de Prabhas et Prashanth Neel le 28 septembre. L’année dernière, The Kashmir Files de Vivek Agnihotri était sorti aux côtés de Radhe Shyam de Prabhas le 11 mars. Alors que le film s’est avéré être un blockbuster, ce dernier a été une bombe au box-office.

