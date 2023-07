R Madhavan pose avec le Premier ministre Modi et le président français Emmanuel Macron lors d’un banquet au Louvre, voir des photos virales

Partageant les photos, R Madhavan a écrit : « Merci le président Macron et Modi Ji pour l’incroyable leçon de grâce et d’humilité. Que la France et l’Inde prospèrent ensemble pour toujours. »

R Madhavan a assisté au dîner de banquet organisé par le président français Emmanuel Macron en l’honneur du Premier ministre indien Narendra Modi à l’emblématique musée du Louvre à Paris pour célébrer le 14 juillet. S’adressant à son Instagram, l’acteur de Rehnaa Hai Terre Dil Mein a partagé des photos et écrit une note réconfortante remerciant les deux dirigeants mondiaux.

« La passion et le dévouement à faire du bien à la relation indo-française, ainsi qu’aux peuples des deux pays, étaient palpables et intenses lors de la célébration de la fête nationale à Paris le 14 juillet 2023. J’étais en admiration totale au dîner organisée par le président Emmanuel Macron en l’honneur de notre honorable Premier ministre Shri Narendra Modi au Louvre, de ces deux dirigeants mondiaux, alors qu’ils décrivaient avec passion leur vision de l’avenir de ces deux grandes nations amies », a écrit Madhavan.

Il a ajouté : « La positivité et le respect mutuel dans l’air étaient comme une étreinte amoureuse. Je prie sincèrement pour que leur vision et leurs rêves portent leurs fruits pour nous tous au moment souhaité et approprié. Le président Macron a pris avec empressement un selfie pour nous pendant que notre L’honorable Premier ministre s’est très gracieusement et gentiment levé pour en faire partie… un moment qui restera à jamais gravé dans mon esprit à la fois pour le caractère unique et l’impact de cette photo. Merci Président Macron et Modi Ji pour l’incroyable leçon sur la grâce et l’humilité. Que la France et l’Inde prospèrent à jamais ensemble.

Madhavan a dépeint le scientifique indien Nambi Narayanan dans le biopic Rocketry: The Nambi Effect sorti l’année dernière. Créditant le scientifique d’avoir fabriqué le moteur Chandrayaan 3, l’acteur a déclaré: « Le 14 juillet 2023 a également marqué un autre lancement fantastique et réussi de Chandrayaan 3 avec le moteur Vikas infaillible construit avec l’aide de SEP France par Shri Nambi Narayanan. Prions également pour le succès de leur importante et incroyable mission. »

L’acteur de Vikram Vedha a remporté le trophée du meilleur réalisateur pour ses débuts en tant que réalisateur aux prix de l’Académie internationale du film indien (IIFA) qui se sont tenus à Abu Dhabi en mai de cette année.

